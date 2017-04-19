Столичные суды привлекли к административной ответственности 488 человек за участие в акции 26 марта в Москвы. Об этом информагентству «Москва» сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Солопова отметила, что по результатам рассмотрения дел Тверской суд вынес 413 постановлений о назначении административных штрафов и 63 постановления о назначении административных арестов. «Мещанский суд рассмотрел еще 12 дел об административных правонарушениях: восьми задержанным назначили административные штрафы, четверым — административные аресты», — добавила она.

Ранее 26 марта, по всей России прошли акции протеста против коррупции. В Москве митинг прошел на Тверской улице. Всего в результате московской акции, по оценке «ОВД-Инфо», задержали более тысячи человек.