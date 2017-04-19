Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов и чиновников. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч», — заявил Жириновский.

Он отметил, что пресса «радуется», публикуя новости о декларациях. Он подчеркнул также, что публикации деклараций раздражает народ.

Декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Согласно декларации, Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 миллионов рублей.