Бывший тренд-аналитик Look At Media Альберт Шарафутдинов совместно с партнером, трендспоттером и футуристом Андреем Потаповым, запустил лабораторию образовательных практик Kosmos. Об этом они сообщили The Village.

«Мы — исследователи трендов, предвосхищаем ход событий и обучаем компетенциям будущего, на которые нужно делать ставку уже сейчас. <...> Мы оставляем в прошлом однобокие квалификации стандартного образования и уверены, что будущее за „Людьми-X“», — говорится в манифесте проекта.

«В идеале мы хотим изменить систему образования, уйти от оценок и сделать центром фокуса развитие человека», — рассказал The Village Шарафутдинов. По его словам, раньше они с Потаповым занимались «анализом трендов и исследованием будущего, Андрей — с фокусом на технологии, я — с фокусом на культуру и людей». Также Потапов создавал и консультировал стартапы и «понимает, как работает этот рынок, поэтому ему более близко бизнес-направление».

«Я занимался исследованиями и изучал аудиторию. Мне близко все то, что касается развития людей с психологической стороны, поэтому тут мы опять же разделяем направления: я дополняю со стороны коучинга и психологии, Андрей — больше с системной и бизнес-стороны, аналитики», — добавил Шарафутдинов.

Таким образом, сооснователи собираются дополнять друг друга в процессе развития проекта. «У нас много планов, и они очень большие, но пока мы идем по agile, как в нашей методологии: мы сделаем первый курс, соберем фидбэк, дальше адаптируемся, сделаем новый продукт и так далее. То есть мы делаем каждый курс как продукт — постоянно что-то меняем, интегрируем новые форматы, добавляем online, обучение с помощью ботов. Будем двигаться последовательно и будем максимально гибкими и чуткими», — отметил Потапов.

«Что самое важное: мы будем привозить крутых специалистов и повышать уровень образования, чтобы на людей равнялись и учились у лучших экспертов. Поэтому мы готовим несколько уникальных программ. Мы очень не любим, когда набирают курс и говорят: „У нас будут эксперты рынка“, — а там по факту просто громкие должности и компании, а сами люди не могут ничему научить. Потому что передавать опыт, учить и наставлять — это тоже огромный навык, и этому нужно научиться», — считает Шарафутдинов.

Сооснователи не стали раскрывать объем инвестиций, отметив, что на данном этапе они инвестировали в проект свои деньги, однако «их объем настолько небольшой, что лучше даже о нем и не говорить». Они отметили, что сейчас у лаборатории нет собственного помещения.

«На данный момент мы ведем переговоры, чтобы найти для себя дом и обосноваться, пока что курсы будут проходить на дружественных нам площадках, где мы уже проводили воркшопы и тренинги. Форматы у нас будут разные: и долгие курсы, и воркшопы на выходных, и короткие тренинги», — заявил Шарафутдинов.

Сейчас на сайте лаборатории доступна запись на первый образовательный курс по семиотическому анализу в маркетинге. Он пройдет в Москве с 18 мая по 17 июня. Его стоимость до 30 апреля составляет 35 тысяч рублей, после 1 мая — 40 тысяч рублей.