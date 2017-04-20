Госдума собирается перейти на работу с хранилищем больших объемов данных. Проект электронного ресурса сейсас разрабатывает Институт развития парламентаризма, сообщают «Известия».

Портал объединит все данные по законопроектам (количество чтений, поправок, отзывов, согласований), которые накопились за время работы российского парламента с 1993 года, а доступ к нему смогут получить все желающие. По мнению авторов, такой ресурс сделает работу Думы более прозрачной и позволит избежать лоббизма со стороны отдельных структур. Эксперты полагают, что переходить на работу с big data надо было «еще вчера», и напоминают, что у нижней палаты есть аналогичные базы законопроектов.

«На основании наших данных различные экспертные центры смогут делать свои рейтинги, а обычный избиратель из любой точки России сможет поинтересоваться содержанием работы депутатов, историей работы над законопроектом. Есть случаи, когда важные законопроекты задерживаются в ГД по четыре года. Ресурс позволит понять и оценить объективно — как работают депутаты, какой депутат сколько законопроектов внес, сколько встреч провел с избирателями, на сколько обращений ответил», — пояснил помощник спикера нижней палаты Алексей Чадаев, который возглавляет группу по разработке.