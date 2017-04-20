Пользователи «Яндекс. Здоровья» теперь смогут воспользоваться услугой онлайн-консультаций с врачами в приложении. Об этом The Village рассказали в пресс-службе приложения.

Общение с врачом будет происходить с помощью чата и видеосвязи. Среднее время ожидания врача составляет несколько минут. Стоимость консультации — 499 рублей. Врачи со средним стажем работы в семь лет доступны круглосуточно. Однако в бета-версии пока доступна консультация терапевта и педиатра.

На момент бета-версии все доктора в услуге — из сервиса DOC+ и находятся в Москве. Однако поговорить с доктором можно из любой точки мира, для этого нужно иметь банковскую карту России, Украины, Казахстана или Белоруссии. Консультации проходят только на русском языке.

Поучаствовать в бета-тесте можно, скачав или обновив приложение «Яндекс.Здоровье» и нажав на кнопку «Онлайн-консультация». Дата запуска полноценной версии будет определена после тестирования беты-версии.

В 2016 году правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине. Документ может быть принят до конца текущей весенней сессии. При этом первая экспресс-клиника телемедицины откроется в одном из торговых центров Москвы к маю.