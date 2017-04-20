Художественный совет Москомархитектуры одобрил проект благоустройства Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц в центре столицы. Об этом сообщается на сайте архитектурного совета Москвы.

Из документа следует, что пешеходные переходы поднимут в один уровень с тротуаром и замостят натуральным гранитом. В самом мощении цветом выделят техническую зону — для размещения опор освещения и дорожных знаков, а также пешеходную и прифасадную зоны. Скамейки перестанут ставить в створе с фасадами зданий из-за опасности схода снега зимой. А в тех местах, где позволяет ширина тротуара, высадят липы-крупномеры высотой 8–9 метров. Деревья будут сажать с шагом в девять метров.

Транспортная схема на участке Тверской от Пушкинской площади до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы останется без изменений. Выравняют лишь ширину проезжей части — до 25 метров. Количество полос останется таким же — по четыре в каждую сторону. Также на примыкающих улицах и переулках расширят тротуары — до 3–4 метров. Здесь же организуют парковочные места.

Худсовет также поддержал предложение по созданию нескольких уровней освещения улицы с использованием 11-метровых исторических фонарей. Общественные зоны подсветят торшерами высотой пять метров.

Проект по благоустройству Тверской улицы разработан ООО «Главстройинвест».