Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев призвал ввести в Москве тотальную дактилоскопию и геномную регистрацию мигрантов. Об этом сообщает агентство «Москва».

«На мой взгляд, и я об этом уже давно говорю, система регистрации и дальнейшего контроля за деятельностью мигрантов в столице должна совершенствоваться, используя современные методы. Сегодня наше общество вполне готово принять тотальную дактилоскопию и геномную регистрацию мигрантов в качестве мер, направленных на обеспечение своей безопасности. Правоохранительные органы должны знать все о мигрантах, которые живут и работают рядом с нами», — заявил Шибаев.

Он считает, что в столице нужно принять дополнительные меры контроля в части миграционной политики.

С подобной инициативой также выступило Министерство внутренних дел России. Так, эта мера поможет повысить долю раскрываемости преступлений против детской половой неприкосновенности.