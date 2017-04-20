Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня предполагаемого соучастника теракта в петербургском метро Акрама Азимова, сообщает «Интерфакс». Его задержали в Новой Москве 19 апреля.

По данным следствия, Акрам Азимов фальсифицировал документы членов международной террористической организации для их въезда в Россию.

Акрам Азимов — старший брат Аброра Азимова, который признал вину в организации взрыва. Оба брата родились в Киргизии и получили российское гражданство в 2013 году.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.