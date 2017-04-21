Центральная избирательная комиссия рекомендует авторам поправок к закону «О выборах президента РФ» скорректировать документ ко второму чтению, учитывая тот факт, что некоторые люди не знают заранее, где будут находиться в день голосования. В комиссии «Известиям» заявили, что поддержка этой категории лиц «скорее всего, будет оказана через информационный центр ЦИК».

«Образовалась командировка или внеплановый отпуск, или по какой-то иной причине человек вынужден срочно уехать в другой регион или за пределы страны, эту категорию граждан необходимо учесть и дать им возможность отдать свой голос на выборах», — пояснил источник издания в Центризбиркоме.

Основной вариант решения проблемы — получение консультации в информационном центре ЦИК. Его создание запланировано на август этого года.

«То есть человеку дадут ближайший для него адрес территориальной комиссии, куда он сможет приехать и написать заявление, по которому его открепят через систему „ГАС-Выборы“ от того места, где он прописан, и прикрепят к выбранному участку. Именно там он и сможет проголосовать. Заявление это можно написать как по месту прописки, так и по месту нахождения. Оно будет обеспечено элементами защиты, чтобы исключить подделки. Идентификация граждан будет осуществляться по паспорту, его при себе нужно иметь обязательно», — рассказал Антон Лопатин, курирующий техническое направление в ведомстве.