Законопроект о лишении российского гражданства за терроризм будет исправлен для повторного внесения в Думу. Подробности выяснил «Коммерсант».

Так, в законопроект должны будут добавить процедуру лишения гражданства. Также поступило предложение считать причастность к терактам и экстремизм не основанием для лишения паспорта, а формальным отсутствием цели для его получения.

Таким образом устранится правовая коллизия, так как отмена решения о приеме в гражданство возможна только из-за подачи подложных документов или сообщения ложных сведений.

Законопроект о лишении гражданства был внесен лидерами всех четырех парламентских фракций 18 апреля. Это было сделано вскоре после того, как такую инициативу озвучил Владимир Путин.