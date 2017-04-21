В Москве для уличного декора закупят предметы на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«2,8 тысячи единиц малых архитектурных форм для оснащения дворов и улиц ЦАО закупят в 2017 году. Запланированная суммарная стоимость контрактов должна составить порядка 200 миллионов рублей», — рассказал ведущий специалист отдела управления благоустройством ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» Михаил Качалов.

Отмечается, что на торгах по поставке малых архитектурных форм средняя конкуренция составляет четыре участника на лот. Сейчас суммарное число компаний, претендующих на право поставки, превышает 1,2 тысячи.