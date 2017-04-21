Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян выступают за немедленное захоронение тела Владимира Ленина. Результаты опроса об этом были опубликованы на сайте организации.

32 % россиян выступают

за немедленное захоронение

тела Ленина

При этом большинство россиян (63 %) выразили согласие с идеей захоронения тела Ленина, в 2016 году этот показатель составлял 60 %. 31 % опрошенных уверены, что для этого нужно «выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог».

В результатах опроса также отмечается, что 39 % респондентов причисляют мавзолей к туристическим объектам и относятся к нему равнодушно, 18 % считают, что тело Ленина находится в центре страны по праву. Однако 38 % граждан уверены, что нахождение тела Ленина на Красной площади неправильно и противоестественно.

«Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант — сохранение статус-кво, возможно, с оговорками и условиями, но все-таки статус-кво», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос провели 9–10 марта, в нем приняли участие 1 200 человек.

В четверг, 20 апреля, в Госдуму внесли проект поправок к закону «О погребении и похоронном деле», которые предусматривают создание правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина.