Сколько россиян выступают за немедленное захоронение Ленина
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян выступают за немедленное захоронение тела Владимира Ленина. Результаты опроса об этом были опубликованы на сайте организации.
32 %
россиян выступают
за немедленное захоронение
тела Ленина
При этом большинство россиян (63 %) выразили согласие с идеей захоронения тела Ленина, в 2016 году этот показатель составлял 60 %. 31 % опрошенных уверены, что для этого нужно «выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог».
В результатах опроса также отмечается, что 39 % респондентов причисляют мавзолей к туристическим объектам и относятся к нему равнодушно, 18 % считают, что тело Ленина находится в центре страны по праву. Однако 38 % граждан уверены, что нахождение тела Ленина на Красной площади неправильно и противоестественно.
«Российское общество не готово к резким решениям по вопросу перезахоронения тела Ленина. Доминирующей точки зрения нет, и она не формируется. Наиболее приемлемый вариант — сохранение статус-кво, возможно, с оговорками и условиями, но все-таки статус-кво», — прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Опрос провели 9–10 марта, в нем приняли участие 1 200 человек.
В четверг, 20 апреля, в Госдуму внесли проект поправок к закону «О погребении и похоронном деле», которые предусматривают создание правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина.
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