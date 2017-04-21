Директора департамента строительства «Аэрофлота» Андрея Шарикова арестовали по подозрению в хищении денег, которые были предназначены на дачу взятки судье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело о хищении связано с иском «Московской объединенной электросетевой компании» к «Аэрофлоту». Компания требует взыскать с перевозчика более 120 миллионов рублей за потребление электроэнергии без договора в июле и августе 2014 года. «Аэрофлот» утверждает, что приобретал электричество у компании «Энергохолдинг», которая имела соглашение к МОЭСК.

Следствие предполагает, что после удовлетворения Арбитражным судом иска МОЭСК руководство «Энергохолдинга» решило дать взятку судье, чтобы избежать взыскания денег с их компании. Шариков предложил свои услуги в качестве посредника в передаче судье 25 миллионов рублей, однако вместо этого он украл деньги.

Осенью 2016 года против Шарикова и руководства «Энергохолдинга» завели дело о хищении у «Аэрофлота» 21 миллиона рублей путем завышения в документах количества поставленной авиакомпании электроэнергии.