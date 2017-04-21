Главный редактор сайта «Тиньков-журнал» и создатель сервиса «Главред» Максим Ильяхов запустил сайт public-notice.ru с шаблонами объявлений для подъезда и офиса, написанные «простым языком и с заботой».

Сейчас на сайте выложены 15 шаблонов для разных ситуаций — от отключения горячей воды в доме до совета выбрасывать туалетную бумагу в урну. «Выберите шаблон для своей ситуации, впишите нужные подробности и распечатайте. Объявления пригодны для печати на обычном принтере на листах А4», — говорится в сообщении на сайте.

Ильяхов также предлагает присылать ему примеры других объявлений, которые он затем сможет написать и выложить на сайт в качестве шаблона.