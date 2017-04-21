Экспертная группа при председателе Центрального избиркома России предложили внести изменения в избирательное законодательство, предусматривающие перенос единого дня голосования со второго воскресенья сентября на третье воскресенье октября. Об этом сообщается на сайте ЦИК. Также они предлагают снизить количество подписей для прохождения муниципального фильтра и исключить возможность многократного голосования при отмене открепительных удостоверений.

«В целом анализ электоральной ситуации показывает, что на сентябрьских выборах активность избирателей ниже, чем на выборах в другие осенние или весенние месяцы. Кроме того, перенос дня голосования в 2017 году на третье воскресенье октября (15 октября) приведет к тому, что значительная часть избираемых органов полностью отработают свой пятилетний срок — без продлений и сокращений. В связи с этим предлагаем перенести единый день голосования со второго воскресенья сентября на третье воскресенье октября», — говорится в документе.

Авторы рассказали о широкой дискуссии, развернувшейся вокруг отмены открепительных удостоверений. Эту процедуру заменили включением граждан в список избирателей по месту нахождения в день голосования.

«Это важное нововведение может способствовать реализации избирательных прав граждан, реально проживающих не по месту регистрации. Однако данное предложение нуждается в более подробном законодательном регулировании, которое позволит исключить негативные эффекты, в том числе многократное голосование. В связи с этим мы предлагаем доработать законопроект», — отмечается в материале.

Эксперты также предлагают ужесточить ответственность за удаление наблюдателей с участков.