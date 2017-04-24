Во вторник, 25 апреля, в центре Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В городе перекроют Тверскую улицу от Триумфальной площади до Охотного Ряда, Моховую, Охотный Ряд, Театральный проезд, Страстной и Тверской бульвары, а также Большой Путинковский переулок.

Ограничение продлится с 21:30 до окончания мероприятия.

Горожанам рекомендуют отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями движения.