Московская городская межведомственная комиссия по наименованиям одобрила переименование восьми улиц в городе. Они получат названия, связанные с водой и корабельным делом. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В Нагатинском Затоне на юге Москвы безымянный проезд между Коломенской улицей и улицей Речников назовут Корабельной улицей. Другие семь улиц, которые переименуют по решению комиссии, располагаются в Новой Москве.

В дачном партнерстве «Александровы пруды» рядом с деревней Троицкое появятся Капитанская, 1-я и 4-я Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок, улица Александровы Пруды, а также 1-я и 2-я Катерные улицы.