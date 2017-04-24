Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян поддерживают решение Первого канала отказаться от трансляции конкурса «Евровидение-2017». Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

75 % россиян поддерживают решение

не транслировать «Евровидение»

Несогласие с позицией руководства телеканала выразили 18 % респондентов.

«Реакция россиян на решение об отказе транслировать „Евровидение“ в этом году предсказуема. Позиция Украины в отношении Юлии Самойловой воспринимается как несправедливая и политизированная», — комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Социологи также выяснили, что за пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», выросла с 76 до 82 %.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Россиянка Юлия Самойлова не сможет принять в нем участие, так как посещала Крым в 2015 году, не получив на это разрешение от украинских властей. Первый канал отказался от трансляции конкурса.