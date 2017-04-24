Минздрав России предложил ограничить рекламу фастфуда, сладостей и газировки. Об этом указано в плане стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

Ведомство выступило за ограничение рекламы продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, трансжиров, сахара или соли, в этот список вошли «особенно газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия». Прежде всего это касается рекламы, направленной на детей.

При этом речь в документе идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной. Каким образом планируется осуществить ограничение, не уточняется.