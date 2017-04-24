Во вторник, 25 апреля, в аукционном доме «Литфонд» пройдут торги, на которых представят 58 произведений современного искусства. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Литфонда».

Среди мастеров, чьи работы смогут приобрести коллекционеры, значатся Игорь Пальмин, Айдан Салахова, Сергей Мироненко, Владимир Дубосарский, Георгий Пузенков, Константин и Георгий Тотибадзе, Александр Петрелли, Александр Савко и Кирилл Челушкин. Купить можно будет как их ранние работы, так и новые произведения, созданные специально для аукциона.

В коллекцию аукциона входят живопись, графика, фотография, объекты, скульптура и коллажи. Работы созданы в период с 1970-го по 2017 год. Их оценочная стоимость колеблется от 6 до 800 тысяч рублей. А общая сумма коллекции превышает 6 миллионов рублей.

Аукцион проведет драматург Олег Шишкин. Торги начнутся в 19:00. Участвовать в аукционе можно как вживую по адресу Нижний Кисловский переулок, 6, строение 2, так и онлайн. В первом случае достаточно прийти в «Литфонд» с паспортом. Во втором — потребуется зарегистрироваться в системе Bidspirit. Для тех, кто участвует в интернет-торгах впервые, максимальная сумма лота будет ограничена 50 тысячами рублей.