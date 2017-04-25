В российском Министерстве иностранных дел отказались от должности уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Как рассказали «Известиям» источники в министерстве, теперь все его полномочия будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

«Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами», — отметил собеседник газеты.

Бывший руководитель подразделения Константин Долгов недавно перешел на работу в администрацию президента, где занял должность заместителя главы управления по общественным проектам.