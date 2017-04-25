Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о публикации в интернете информации о расходах из госбюджета. Документ появился на сайте правительства.

«Подписанным постановлением установлено, что федеральные органы исполнительной власти ежеквартально будут размещать в интернете сведения о качестве финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств»,— указано в пояснительной записке к документу.