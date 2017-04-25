Плановые отключения горячей воды в жилых дома в Москве в 2017 году начнутся 10 мая. Об этом сообщают в пресс-службе «МОЭК».

Москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ с помощью онлайн-сервиса на сайте компании.

Отключение воды в каждом доме продлится до 10 дней. За это время специалисты должны провести профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, проанализировать работу сети и переложить трубопроводы с применением новых технологий.

В общей сложности работы охватят 71 тысячу зданий, включая 33 тысячи жилых домов. В каждом десятом из них отключать горячую воду для профилактики не понадобится.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся к 25 августа.