С 1 мая до 31 августа Московский зоопарк будет открываться в 07:30. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что с 07:30 будет работать только открытая территория зоосада, а павильоны, как и раньше, — с 09:00 до 20:00.

При этом в первый час работы зоопарка будет действовать скидка в 40 %. До 08:30 входной билет в кассах можно будет приобрести за 300 рублей вместо 500.

Кроме того, при входе в зоопарк откроется точка по продаже горячего кофе.