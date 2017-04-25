Московские власти разрабатывают механизм размена квартир при расселении пятиэтажек. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в Мосгордуме.

По словам собеседников издания, сейчас активно обсуждаются варианты расселения: давать за трехкомнатную квартиру двушку и однушку, предоставлять жилье большей площади за доплату или за переезд в другой район.

«Должен быть особый порядок для больших семей, когда в квартире прописано семь-десять человек. Они наверняка стоят в очереди, и, конечно, их будут расселять», — рассказал один из источников «РБК». «Множество вопросов до сих пор неясны: например, в квартиры какой площади переселять жителей коммуналок», — отметил другой собеседник издания.

Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству Сергей Зверев сообщил, что пока официальных решений насчет расселения семей нет, «но сам проект закона содержит норму о возможности улучшений жилищных условий».

Ранее глава управы Черемушек Мурад Бекниязов на встрече с жителями района заявил, что семья из нескольких поколений сможет разъехаться по разным квартирам. «По предварительной информации, это можно будет сделать либо при условии внесения дополнительной платы, либо за счет переезда в район с более низкой стоимостью квартир, либо при сочетании этих двух вариантов», — пояснил Бекниязов.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажек. Новая программа затронет почти 2 миллиона жителей. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Предварительный список домов под снос сформируют до 1 мая.