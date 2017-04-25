Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group.

Отмечается, что боевики пригрозили новыми терактами.

Ранее «Коммерсантъ» и «Газета.Ru» писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро группировки «Таухид валь-Джихад». Эта группировка в начале 2017 года объединилась с «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на основе «Джебхат ан-Нусры».

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек. В Москве и Петербурге арестовали 10 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро.

