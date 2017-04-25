Сквер на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе назовут в честь писателя Чингиза Айтматова. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.

Скверу на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе в #ЮАО присвоим имя выдающегося писателя Чингиза Айтматова — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.

Чингиз Айтматов скончался в 2008 году. Среди наиболее популярных произведений писателя — романы «И дольше века длится день» и «Плаха».

В декабре 2015 года в Даниловском районе Москвы открыли сквер имени Чингиза Айтматова. С просьбой об этом к правительству столицы официально обращался полномочный посол Киргизии в России.