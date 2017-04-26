«Левада-центр» спросил мнения граждан о том, должен ли премьер-министр Дмитрий Медведев уйти в отставку. Результатами исследования поделился «РБК».

45 % Россиян выступают за отставку

Дмитрия Медведева

Из них «определенно за» отставку главы правительства высказались 18 % респондентов, «скорее за» — 27 %. Против его отставки вытупили 33 % опрошенных, еще 23 % воздержались от ответа.

С мая прошлого года доверие к премьеру постепенно падало. Согласно данным «Левада-центра» , 14 % «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9 % — в декабре, и всего 3 % — в апреле нынешнего года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30 %. Количество «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30 % в мае прошлого года до 33 % в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства — с 14 до 19 %.

Рейтинг Медведева упал из-за расследования ФБК, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», прокомментировал социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. По его словам, ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.