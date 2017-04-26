Россия заняла 148-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, который составляют «Репортеры без границ». Список приводится на сайте организации.

Страна оказалась позади Украины (102-е место), Зимбабве (128-е), Венесуэлы (137-е) и Гондураса (140-е). При этом эксперты отметили, что давление на российские СМИ «продолжает усиливаться».

Государствами с самыми свободными СМИ оказались Норвегия, Швеция и Финляндия. А на трех последних местах расположились Туркмения, Эритрея и Северная Корея.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал рейтинг РБГ и заявил, что уровень свободы СМИ в России «абсолютно устраивает» министерство. «Мы давным-давно не обращаем внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация», — подчеркнул Волин.

РБГ составляют рейтинг свободы прессы с 2002 года. В нем учитывается уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура. В 2016 году Россия оказалась на 148-й строчке списка, годом ранее — на 152-й, в 2014–2015 годах — на 148-й.