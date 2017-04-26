Центризбирком считает, что из-за отмены открепительных удостоверений на выборах президента в 2018 году дополнительно проголосовать смогут от 5 до 20 миллионов избирателей. Об этом говорится в проекте регламента новой процедуры голосования, передают «Ведомости».

Так, во время президентских выборов 2012 года проголосовали почти 72 миллиона человек и явка составила 65 %. Если дополнительно на выборах проголосуют 20 миллионов человек, то явка увеличится до 82 %. Если дополнительно на участки придут только 5 миллионов избирателей, то явка составит 69 %.

Согласно новому регламенту, теперь будет два способа регистрации на избирательном участке по месту пребывания.

В срок от 5 до 45 дней до голосования избиратель может обратиться в территориальную комиссию или в центр обработки данных с заявлением с его местонахождением в день выборов. Ему сообщат, куда именно можно прийти голосовать, включат его в список избирателей и исключат из списка по месту прописки.

Менее чем за пять дней до выборов заявить о желании голосовать не по месту прописки разрешается только у себя на участке. Тогда на заявление избирателя наклеят специальную марку с отрывным бланком. Его оторвут на участке, куда гражданин придет голосовать, и вклеят в список избирателей.

Сейчас проект регламента проходит «нулевое чтение», а его утверждение состоится после широкого обсуждения 26 апреля.