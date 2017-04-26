Московские электробусы будут оснащены USB-розетками. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора Мосгортранса Евгения Михайлова.

«При работе над комплектацией электробусов, которые будут выходить на столичные улицы, мы, конечно, будем придерживаться сегодняшних реалий и обязательно оснастим их USB-розетками и другими сервисами, востребованными пассажирами», — отметил Михайлов.

В настоящее время Мосгортранс тестирует электробусы КамАЗ, ГАЗ и финской компании Linkker. Также ожидается поставка электробуса одного из китайских производителей.

Точная дата выхода серийных электробусов на улицы города пока не называется.

В июле 2016 года в Москве запустили первый электробус. Новый троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут «Т25».