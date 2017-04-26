Во время фестиваля «Московская весна» в городе проведут более 30 тематических экскурсий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Ряд экскурсий посвятят известным московским улицам: Тверской, Кузнецкому Мосту, Камергерскому переулку и Арбату. Так, во время экскурсии «Герои Булгакова в арбатских переулках» экскурсоводы расскажут, как Арбат и его переулки связаны с персонажами романа «Мастер и Маргарита».

Также подготовлены три музыкальных пешеходных маршрута, во время которых можно будет узнать о знаменитых музыкантах и учебных заведениях Москвы. Наконец, экскурсия «Москва гостеприимная» будет посвящена истории самых известных гостиниц столицы XVII–XIX веков.

Все экскурсии бесплатны и доступны без предварительной регистрации. Для участия нужно подойти к началу прогулки на одну из фестивальных площадок — на Новом Арбате или в Столешниковом переулке.

Экскурсии будут проходить каждый день с 28 апреля по 8 мая. Предусмотрены дневные (в 13:00 и 16:00) и вечерние (в 19:00) пешие прогулки. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте мэрии.