Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса с подземной автостоянкой на территории бывшего завода имени Лихачева. Об этом The Village рассказали в пресс-службе ведомства.

Сам комплекс будет состоять из четырех жилых башен и трехуровневой стилобатной части, в которой разместятся универмаг, супермаркет, кафе и магазины. При этом планируется сохранить фасады старого заводского цеха, заменив витражное остекление. Их облицуют стемалитом. Сохраняемые стены цеха отштукатурят и покрасят, а первый уровень жилой части облицуют декоративными бетонными панелями «под базальт».

Общая высота комплекса составит 75 метров. В каждой из жилых башен будет по 20 этажей. В жилой части разместятся 639 квартир. А в трех подземных уровнях здания появится автостоянка вместимостью в 1016 машин.

Проект жилого комплекса разработан бюро «Меганом».