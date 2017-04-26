В Москве появится улица имени основателя самбо Анатолия Харлампиева. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Улица Харлампиева расположится в поселении Филимонковском — между Киевским и Калужским шоссе. Ее длина составит один километр. Неподалеку планируется построить спортивный комплекс с залами для занятия самбо.

Назвать одну из новых улиц в Троицком и Новомосковском административных округах в честь Харлампиева предложила местная префектура. Идею одобрила городская межведомственная комиссия по наименованию.