В Генпрокуратуре заявили, что внесение зарегистрированной в Великобритании организации «Открытая Россия» в реестр нежелательных организаций не отразится на деятельности одноименного движения в России. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Те данные, которые мы опубликовали, они не касаются того самого общественного сетевого движения „Открытая Россия“. То, что было опубликовано, касается движений, признанных нежелаемыми на территории РФ, — это британские движения, которые зарегистрированы на территории Англии: „Открытая Россия“, Open Russia Civic Movement и Open Russia. Что касается, как я сказал уже, общественного сетевого движения „Открытая Россия“, — ничего против их деятельности мы не имеем», — пояснил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

26 апреля Генпрокуратура объявила о признании нежелательной на территории России деятельности следующих организаций: «Открытая Россия» (Великобритания), «Институт современной России» (США) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). Причиной назвали то, что эти организации «осуществляют на территории России специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».