Несколько протестных групп подали в мэрию Москвы заявки на проведение митинга против реновации жилья 14 мая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Противники законопроекта подали уведомления о проведения общегородского митинга в мэрию. Подобные заявки оформили активист Юлия Галямина, баллотировавшаяся в Мосгордуму от «Яблока», и журналист Екатерина Винокурова. Они просят разрешить провести мероприятие на 3 тысячи человек 14 мая с 14:00 до 18:00 на проспекте Сахарова.

Заявку на проведение митинга «в защиту земельных и жилищных прав москвичей» также подготовила муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова. В уведомлении указано сразу несколько площадок, чтобы увеличить вероятность проведения митинг. Так, митинг может пройти Новопушкинском сквере, или на Пушкинской, Калужской, Театральной и Суворовская площадях, или на Комсомольском проспекте, или площади Пресненской заставы. В проекте заявки предусмотрено участие 1 тысячи человек.

Еще одну заявку в мэрию придет от троих депутатов Пресненского района. Один из них, Сергей Бочаров, пояснил, что он попросит у мэрии площадку на Площади революции 14 мая.

Отмечается, что между организаторами митинга, которые подают заявки, есть договоренность, чтобы в итоге всем вместе прийти на одну площадку, которая будет согласована.