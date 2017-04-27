Митинг должен помочь в протесте против законопроекта о реновации. Вчера прошел пикет в Тимирязевском районе, и он заставил Путина сказать, что он может наложить вето на закон о пятиэтажках. Я шучу, конечно. Никаких крупных акций пока еще не было, а власти уже идут на попятную. Поэтому крупная акция может наконец их вразумить и дать им понять, что так они не зарабатывают очки, а теряют их на этом законопроекте. Законопроект изначально воспринимался как пиар-акция в поддержку Собянина и Путина. Митинг нужен, чтобы показать, что многих москвичей затрагивает проблема сноса.

Мы этот митинг назвали «Митинг против сноса Москвы», потому что то, что они сейчас задумали, это можно сравнить только с пожаром 1812 года. Москву никто так не разрушал больше, даже Лужков.

Шанс на то, что митинг согласуют, высокий. Провоцировать недовольство совершенно не в интересах властей. Если они не согласовывают митинг, они провоцируют людей на другие формы выражения своего протеста. Сейчас я общаюсь с простыми людьми, которые ни на какие митинги раньше не ходили, они говорят, что за свой дом за вилы возьмутся.

Если митинг не согласуют, я не думаю, что нужно призывать людей на несогласованные акции, потому что у нас очень боевая Росгвардия, которая может сильно покалечить людей. Если митинг не согласуют, то это провоцирование гражданской войны. Властям нужно вести себя осмотрительно. Мы будем стараться сделать все, чтобы митинг все же согласовали.

Тема реновации затрагивает десятки тысяч человек, поэтому теоретически на митинг может прийти большое количество людей. Мы призываем прийти всех, потому что это затронет экологию и коммуникации по всему городу. Если этот закон примут, то по прихоти властей можно будет снести любой дом, а людей отправить куда-то поближе к МКАД. Закон о реновации — это апокалипсис.