Город«Реновация — это апокалипсис»: Кто и зачем проводит митинг против сноса хрущевок
Организаторы акции протеста рассказали, на что они рассчитывают
Вечером 26 апреля стало известно, что несколько протестных групп подали в мэрию Москвы заявки на проведение 14 мая митинга против программы реновации, которая предполагает масштабный снос пятиэтажек и расселение их жителей. Среди заявителей акции — активист Юлия Галямина, муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова и депутат Пресненского района Сергей Бочаров.
The Village пообщался с организаторами митинга и выяснил, чего они хотят добиться этой акцией, кто примет в ней участие и выйдут ли они на улицы, если мероприятие все-таки не согласуют.
активистка, жительница Тимирязевского района
Митинг должен помочь в протесте против законопроекта о реновации. Вчера прошел пикет в Тимирязевском районе, и он заставил Путина сказать, что он может наложить вето на закон о пятиэтажках. Я шучу, конечно. Никаких крупных акций пока еще не было, а власти уже идут на попятную. Поэтому крупная акция может наконец их вразумить и дать им понять, что так они не зарабатывают очки, а теряют их на этом законопроекте. Законопроект изначально воспринимался как пиар-акция в поддержку Собянина и Путина. Митинг нужен, чтобы показать, что многих москвичей затрагивает проблема сноса.
Мы этот митинг назвали «Митинг против сноса Москвы», потому что то, что они сейчас задумали, это можно сравнить только с пожаром 1812 года. Москву никто так не разрушал больше, даже Лужков.
Шанс на то, что митинг согласуют, высокий. Провоцировать недовольство совершенно не в интересах властей. Если они не согласовывают митинг, они провоцируют людей на другие формы выражения своего протеста. Сейчас я общаюсь с простыми людьми, которые ни на какие митинги раньше не ходили, они говорят, что за свой дом за вилы возьмутся.
Если митинг не согласуют, я не думаю, что нужно призывать людей на несогласованные акции, потому что у нас очень боевая Росгвардия, которая может сильно покалечить людей. Если митинг не согласуют, то это провоцирование гражданской войны. Властям нужно вести себя осмотрительно. Мы будем стараться сделать все, чтобы митинг все же согласовали.
Тема реновации затрагивает десятки тысяч человек, поэтому теоретически на митинг может прийти большое количество людей. Мы призываем прийти всех, потому что это затронет экологию и коммуникации по всему городу. Если этот закон примут, то по прихоти властей можно будет снести любой дом, а людей отправить куда-то поближе к МКАД. Закон о реновации — это апокалипсис.
муниципальный депутат Гагаринского района
Никогда такие акции не действуют сами по себе. Они действуют в составе целой кампании, в которой есть много других компонентов. По домам самая эффективная и установленная процедура — это решение общего собрания собственников. Митинг — тоже необходимый компонент, но недостаточный, даже если придет много людей. Таких событий может быть много, и после какой-то стадии наверху начинают к ним прислушиваться. Так что митинг — это только начало.
Эмоционально людям нужно выразить публично свою позицию. Я давно стала подавать эти заявки, еще в марте. Но тем не менее всегда шли отказы, поэтому мы решили продолжать и наращивать количество таких заявок, чтобы они были от самых разных групп людей. Мы показываем необходимость согласовать митинг рано или поздно, потому что люди будут настаивать на этом.
Я против реновации, потому что это проект, который абсолютно не отвечает формально заявленной цели. Если говорить о расселении ветхих домов, то в уже имеющихся законах все есть, никаких новых законов и программ принимать не нужно. А в этом законопроекте предусмотрено фактически принудительное выселение людей, которым дают только один вариант и лишают человека, если квартира была приватизирована, его собственности.
Ужасно еще само выделение самих зон реновации. Я получаю от разных районов информацию о том, какие дома управами отправлены на снос. И это не только пятиэтажки, это и 9- и 12-этажные дома, это и 22-этажный дом 80-х годов, это и дома категории культурного наследия. Потому что по закону ветхим могут признать любое здание. Программа реновации — это совершенно безумная авантюра, которая для города смертельна.
Согласуют ли митинг, я не знаю. На эту дату подано специально много-много заявок на разные места и время для того, чтобы было трудно сказать, что все занято, и отказать. У нас есть договоренность, что, если хоть одну площадку согласуют, все могут прийти туда. В одной из посвященных встрече групп состоят 20 тысяч человек, может прийти половина. Но тут трудно предсказать, потому что не каждый считает для себя возможным действительно выйти на митинг.
депутат Пресненского района
Закон о внесении изменений в закон «О статусе столицы Российской Федерации» (иначе — закон о реновации) — это закон, возвращающий нас в советское прошлое. С 2005 года, с момента вступления в силу нового Жилищного кодекса, забота обеспечения граждан жильем — это забота самих граждан. Государство дало теоретическую возможность получения жилья только малоимущим и тем, кто встал на очередь на улучшение жилищных условий до 2005 года. Остальные должны были сами решать свои проблемы — зарабатывать на квартиру, брать кредиты, ипотеку. Люди при покупке квартиры сознательно выбирают себе район проживания, транспортную доступность, уровень комфорта.
В Москве с приходом к власти Собянина финансирование жилищной политики вообще свелось практически к нулю. Очередь на улучшение жилищных условий остановилась, выплата жилищных субсидий тем, кто хочет купить жилье, тоже свелась к минимуму.
С 2015 года в Москве реализуется программа капитального ремонта жилого фонда, на которую каждый собственник платит по 15 рублей за квадратный метр своей квартиры в месяц. Эта программа фактически полностью провалена, и у меня создается впечатление, что власти города просто хотят прикрыть провал одной программы новой.
Фактически при реализации проекта реновации государство может лишить любого собственника единственного ликвидного имущества — квартиры.
О несоответствиях проекта закона о реновации основным принципам российского законодательства и Конституции говорил и президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, и государственно-правое управление Госдумы. Однако законопроект все равно был принят в первом чтении.
Есть и локальные проблемы центра Москвы и Пресни в частности, которые могут возникнуть в случае реализации программы реновации. Для центра Москвы и Пресненского района жилье в центре района и на его окраинах сильно различается в стоимости. Поэтому предоставляемое взамен сносимого жилье может быть намного дешевле, даже если оно находится в границах района. Люди просто не захотят там жить.
Митинги против закона реновации до настоящего времени не согласовывали, заявки подавались как минимум дважды. Но если не давать разрешения на митинг, в митинг будет превращаться любое мероприятие властей, посвященное реновации, как это уже было со встречами.
Жители Пресненского района активно выступают против закона о реновации, это отмечал и один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, и другие депутаты Госдумы, например Петр Толстой и Николай Гончар. Поэтому мы будем подавать заявки на митинг даже в случае отказа в согласовании митинга на 14 мая.
Обложка: Cеребряков Дмитрий / Интерпресс / ТАСС
КомментарииПодписаться