В Москве отреставрируют десятый корпус Боткинской больницы, в котором в 1922 году Владимиру Ленину провели операцию по извлечению пули. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Стартовая стоимость контракта составляет 136 миллионов рублей. Подрядчика определят с помощью конкурса с ограниченным участием. Заявки на него принимаются до 17 мая. Работы необходимо выполнить за 16 месяцев с момента заключения контракта.

Победитель должен будет отремонтировать фасады и интерьеры здания Солдатенковской больницы, которая считается объектом культурного наследия федерального значения. Общая площадь территории, подлежащей реставрации, составляет примерно 7 тысяч квадратных метров.

Московскую городскую клиническую больницу имени Боткина построили в 1908–1910 годах. Здание спроектировал московский архитектор Илларион Иванов-Шиц, а деньги на ее возведение предоставил купец Козьма Солдатенков.