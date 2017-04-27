Активистка Татьяна Кособокова рассказала на своей странице в Facebook о новой схеме, которой пользуются чиновники, чтобы сносить пятиэтажные дома, жители которых отказались от участия в программе реновации.

По ее словам, Игорь Миролюбов — заместитель начальника инспекции жилищного надзора по Западному административному округу столицы — пытался пройти в коммунальную квартиру и «провести обследование», мотивировав это тем, что перекрытия дома находятся в плохом состоянии. При этом, как отмечает Кособокова, Жилинспекция имеет право проверять дома один раз в пять лет, а обследование этого дома уже проводилось в 2015 году. В результатах той проверки, уточняет она, ничего про проблемы с перекрытиями не говорилось.

Кособокова назвала случившееся «второй схемой» сноса тех домов, жители которых выступили против программы реновации в столице. Она попросила горожан быть внимательнее и не допускать подобных проверок.

Ранее протестующие против сноса жители рассказывали, что в Академическом районе сталинкам индивидуальных проектов, не попадавших под снос, по всем документам присвоили статус хрущевок, поменяв изначальный номер серии.

Противники сноса хрущевок подали в мэрию Москвы заявки на проведение 14 мая митинга против реновации.