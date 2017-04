С 28 апреля в Иркутске и Нижнем Новгороде официально заработали две новые региональные версии онлайн-издания The Village, развивающиеся по франшизе. Об этом рассказал сооснователь медиахолдинга Look At Media Алексей Амётов.

Первой запустилась иркутская версия. «Иркутск стал первой федеральной франшизой The Village+, и мы искренне рады работать под этим брендом, рассказывая об Иркутске в стиле The Village. Каждый день мы пишем о городе, который любим и знаем комфортным и гостеприимным, о его талантливых людях, уютных и вкусных местах и знаковых событиях, и тем самым рисуем картину сегодняшнего городского дня и обозначаем перспективы», — прокомментировала запуск главный редактор «The Village Иркутск» Светлана Потапчук.

Запуск «The Village Нижний Новгород» запланирован на 10:30. Развитием издания занялась главный редактор газеты Celedka Мария Гончарова. «Мы так долго выпускали печатное издание, что вся подготовка к запуску The Village и в принципе работа на сайте нас очень взбодрила. Надежды типичные — стать важным городским маркером, создать определенное сообщество и не облажаться», — заявила она.

Чтобы переключиться на другой город, необходимо выбрать его в левом верхнем углу. Помимо Иркутска и Нижнего Новгорода The Village также работает в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в феврале запустилась украинская версия издания, которая также развивается по франшизе.

Франшиза The Village+ рассчитана на города с населением свыше 700 тысяч человек. К концу 2017 года Look At Media планирует открыть десять региональных представительств.

Франчайзи получают от Look At Media бесплатный доступ к редакционной системе управления контентом Setka, редакционный и рекламный гайдлайны и услуги персонального менеджера поддержки. «Это взаимовыгодное сотрудничество поможет всем чувствовать себя увереннее на фоне кризиса, который сейчас происходит на рекламном рынке России и особенно серьезно сказывается на регионах», — считает Амётов.