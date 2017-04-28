За сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, и теперь апрель 2017 года стал самым дождливым в XXI веке. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Атмосферный фронт, вытянувшийся по территории Московии в широтном направлении, продолжает заливать столицу дождями. За прошедшие сутки копилка небесной влаги в Москве пополнилась еще на 10 миллиметров, и теперь там 73 миллиметров осадков, а это значит, что апрель 2017 года стал самым влажным апрелем в XXI веке. До этого пальма первенства принадлежала апрелю 2013 года, когда выпало 64 миллиметра осадков», — рассказали синоптики центра «Фобос».

По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся утром в субботу, 29 апреля.