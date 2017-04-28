Руководство «Единой России» отправило по регионам лозунги к первомайским шествиям. Об этом сообщает «Дождь».

В списке есть 36 лозунгов. Отмечается, что некоторые из них в стихах. На «Дожде» рассказали, что самый длинный и «самый поэтичный» лозунг посвящен Дальнему Востоку: «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Собеседник «Дождя» в одном из региональных отделений «Единой России» рассказал, что не понимает, зачем партия вынуждает выбирать из «спущенных сверху» лозунгов, а не дает выбрать их самим.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко подчеркнул, что регионам предложили широкий выбор плакатов, из которых они могут взять актуальные. По его словам, «это и борьба с коррупцией, и плохие дороги, и ЖКХ, и безопасность, и президент. Странно было бы выходить с лозунгами прошлого или позапрошлого года».