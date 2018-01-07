Как незрячий Алексей Любимов работает экспертом по доступности интернета в «Яндексе» и других компаниях

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Алексей Любимов потерял зрение после школы, но это не помешало ему окончить психфак, поступить на программу переподготовки и стать специалистом по ориентированию и мобильности — помогать слепым и слабовидящим учиться самостоятельно ориентироваться в пространстве.

С Алексеем легко связаться в Facebook, его страница в соцсети пестрит новостями: вот он подписывает петицию против платных парковок, вот — поздравления после защиты кандидатской, вот заметки из жизни семьи Алексея — его жены Марты и их маленького сына. Сейчас Любимов работает в «Яндексе» и занимается тем, чтобы люди с ограниченными возможностями могли пользоваться интернетом наравне с остальными.