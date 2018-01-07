ГородЛучшие человеческие истории 2017 года
Материалы рубрик «Личный опыт» и «Истории», которыми мы гордимся
Каково писать тексты за президента, жить 18 лет в монастыре, собирать бактерии с икон — эти и другие лучшие истории 2017 года на The Village.
Оставленные: Как ищут пропавших людей
Пропажа человека — тихая история. Люди ходят на работу, встречаются с друзьями и гуляют в парках, а потом вечером обычного воскресенья исчезают. Перестают открывать дверь и не отвечают на звонки. Их родные не знают, когда вернется пропавший и жив ли он вообще. Жизнь в неизвестности может длиться годами и десятилетиями. По статистике поискового отряда «Лиза Алерт», 20 % пропавших так и не удается найти. The Village рассказывает истории людей, у которых исчезли близкие люди.
«Я провела в монастыре 18 лет»
Наталья Милантьева попала в один из подмосковных монастырей в 1990 году. В 2008-м ей пришлось уйти, но разочарование в обители и особенно в настоятельнице наступило намного раньше. Наталья рассказала The Village, как монастырь тайком от церковного начальства торгует собаками и книгами, как живет монастырская верхушка и почему сестер устраивает такой порядок.
Монологи двух задержанных школьников, снятых ОМОНом с фонарного столба на Тверской
Мартовские митинги против коррупции войдут в историю тем, что впервые на протестные мероприятия массово вышли подростки: учащиеся школ и студенты младших курсов. Лицом весеннего протеста стали двое школьников, которые залезли на фонарный столб на Пушкинской площади. Фотографии и видео с ребятами разошлись по социальным сетям. The Village нашел подростков и пообщался с ними о том дне и будущем протеста.
Две истории о домашнем насилии в России
В феврале Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Теперь побои в отношении близких родственников считаются административным правонарушением, если это произошло впервые. Довести подобное дело до суда и раньше было тяжело, теперь же в этом стало и мало смысла. В материале — истории двух женщин, столкнувшихся с домашним насилием и попробовавших довести дело до суда, чтобы попытаться понять, действительно ли законодатели действуют в интересах семьи.
«Я живу с синдромом Аспергера»
Синдром Аспергера — один из наиболее распространенных видов аутизма, однако в России его не ставят взрослым, только детям. Ситуация абсурдная, поскольку синдром Аспергера — это врожденное расстройство психики, которое не лечится. Людям с синдромом тяжело считывать тон голоса, выражение лица собеседника, воспринимать намеки. Кроме того, они испытывают сложности с тем, чтобы донести до собеседника собственные эмоции невербально, проявляют эмоции не всегда понятным для окружающих образом. Таким людям тяжело принимать нормы поведения в обществе, однако их интеллектуальное развитие в норме, а часто и выше среднего.
Кто и как пишет тексты за президента
Референтура — одно из подразделений администрации президента. Там работают люди, которые пишут речи публичных выступлений первого лица, а также письма с поздравлениями и соболезнованиями от его имени. Бывший сотрудник референтуры президента Медведева анонимно рассказал The Village о том, как работалось на Старой площади, какие тексты за президента он писал и кто придумал фразу «Денег нет, но вы держитесь».
Как незрячий Алексей Любимов работает экспертом по доступности интернета в «Яндексе» и других компаниях
Алексей Любимов потерял зрение после школы, но это не помешало ему окончить психфак, поступить на программу переподготовки и стать специалистом по ориентированию и мобильности — помогать слепым и слабовидящим учиться самостоятельно ориентироваться в пространстве.
С Алексеем легко связаться в Facebook, его страница в соцсети пестрит новостями: вот он подписывает петицию против платных парковок, вот — поздравления после защиты кандидатской, вот заметки из жизни семьи Алексея — его жены Марты и их маленького сына. Сейчас Любимов работает в «Яндексе» и занимается тем, чтобы люди с ограниченными возможностями могли пользоваться интернетом наравне с остальными.
«Я живу с „женским обрезанием“»
Калечащая операция на женских половых органах не имеет ничего общего с мужским обрезанием, и ее последствия гораздо серьезней, чем удаление крайней плоти: инфекции мочевого пузыря, сложности с походом в туалет и во время менструации, высокий риск осложнений во время родов и смерти новорожденных. Варварский обычай распространен в некоторых районах Африки, странах Азии и Ближнего Востока, однако до сих пор встречается и в России.
14 учеников — 17 травм: Как перевоспитывали детей в школе закрытого типа «Шанс»
Громкая история об избиениях и вымогательствах в московской школе «Шанс», в которой учатся дети, осужденные за кражи, грабежи, сбыт наркотиков и убийство. Два ребенка терроризировали остальных 12 учеников, при этом их родители и сотрудники заведения знали о ситуации, но молчали: агрессоры угрожали им насилием и ссылались на связи в департаменте соцзащиты. После публикации этого материала директора школы «Шанс» Кирилла Кубарева уволили из-за уголовного дела о халатности.
«На меня оформлено пять ипотек»
28-летний житель Санкт-Петербурга никогда не хотел работать, а хотел сдавать в аренду 10 комнат и жить на эти деньги. Молодой человек взял пять ипотек, чтобы заработать на беззаботную жизнь в Азии. И он довольно близок к цели. А пока продолжает жить с родителями.
Фотографии: обложка, 7 — Андрей Грейс, 1 — Катя Балабан, 2, 6 — Хадия Улумбекова, 3 — Георгий Малец, 5 — Лиза Стрельцова, 8 — Сергей Потеряев, 9 — Анаит Оганян, 10 — Настя Григорьева
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