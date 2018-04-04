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Как отремонтировать парадную не выходя из дома

У большинства петербуржцев нет возможности ремонтировать парадную за свой счет, не всем повезло с инициативными соседями, и не во всех домах есть ТСЖ, которое эффективно решает проблемы. В большинстве случаев ремонтом и содержанием дома занимается аффилированная с городом управляющая компания, которая не очень заинтересована в том, чтобы тратить лишние деньги и силы. Но не все так плохо. Многие проблемы можно решить с помощью электронных сервисов, даже не выходя из дома. The Village рассказывает о том, как это сделать.

«Наш Петербург»

gorod.gov.spb

Что можно сделать: Быстро решить большинство проблем в сфере ЖКХ

Недостатки сервиса: Функционал сервиса ограничен

Наиболее удобный, быстрый и действенный сервис, запущенный городскими властями и по инициативе губернатора. Для работы достаточно простой регистрации с ее подтверждением через SMS, при этом личные данные пользователей здесь никто не проверяет. Проблемы, на которые можно пожаловаться, сгруппированы по категориям: «Дом», «Двор», «Общественный транспорт» и так далее. На сайте действует модерация, для того, чтобы жалобу приняли, нужно строго следовать правилам: в большинстве случаев требуется подтвердить факт нарушения с помощью фотографии, кроме того, по каждой проблеме следует посылать отдельное обращение, даже если проблемы взаимосвязаны (например, протечка на лестнице и вызванные ею разводы на стене — две разные проблемы). Сервис принимает жалобы по большинству проблем, но не по всем: с его помощью нельзя отремонтировать ограждения газонов или потребовать убрать кондиционер с фасада нежилого здания. Кроме того, иногда чиновники могут отвечать отписками, обещая устранить указанную проблему в течение нескольких лет. В этом случае стоит посылать жалобы с помощью сайта Госуслуг и жаловаться в прокуратуру.

ГИС ЖКХ

dom.gosuslugi

Что можно сделать: Отправить заявления и жалобы в профильные ведомства

Недостатки сервиса: Для работы с сервисом нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и подтвердить личность

Подраздел сайта Госуслуг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ. С его помощью можно отправить жалобу (в том числе коллективную) в любую профильную организацию. Для этого, правда, нужно пройти регистрацию, а также подтвердить свою личность на почте, в банке или в МФЦ. Преимущество сервиса заключается в том, что описать проблему можно в свободной форме, также в одном обращении можно указать неограниченное количество претензий к управляющей компании или работе ТСЖ.

Электронная приемная губернатора

letters.gov.spb

Что можно сделать: Написать обращение губернатору, а также заявления в профильные организации

Недостатки сервиса: Сложная система регистрации, ограниченность функционала

На сайте администрации города есть электронная приемная. С ее помощью жалобы можно направить в любое профильное ведомство, а также написать обращение губернатору. Обратите внимание, что, если вы не зарегистрированы на сайте Госуслуг или не прошли авторизацию, вам могут отказать в проведении выездной проверки. В любом случае самый ценный функционал сервиса — собственно возможность обращения к губернатору. Ясно, что с протечками или отсутствием ремонта в парадной сотрудники приемной разбираться не станут, но ваше обращение отправят в соответствующую службу, что по идее должно ускорить решение проблемы.

Интернет-приемная прокуратуры

procspb

Что можно сделать: Дополнительно отправить жалобу в прокуратуру

Недостатки сервиса: Прокуратура присылает ответ заказным письмом — за ним придется прийти на почту

Обращение в прокуратуру — дополнительный (и действенный) способ привлечь внимание к проблеме. Даже если ваша жалоба не станет поводом к возбуждению административного дела, прокуратура направит запрос в профильную организацию. Единственный минус: ответ из прокуратуры приходит заказным письмом, и за ним придется сходить на почту. Зато, получив письмо, вы узнаете, что в петербургской прокуратуре следят за стилем — свою корреспонденцию сотрудники ведомства отправляют в брендированных крафтовых конвертах.

«РосЖКХ»

roszkh

Что можно сделать: Составить мотивированную жалобу

Недостатки сервиса: Городские власти не принимают жалобы, отправленные с помощью сервиса

Первый электронный сервис, помогающий бороться с проблемами в сфере ЖКХ, в 2012 году запустил Алексей Навальный. Платформу, позволяющую пожаловаться почти на любые бытовые проблемы, чиновники сразу приняли в штыки, но тем не менее довольно продолжительное время жалобы, поданные через «РосЖКХ», принимали в работу. Сейчас в Петербурге сервис не работает: если отправить с его помощью жалобу, то по электронной почте придет ответ, в котором чиновники сообщают, что с сентября 2015 года не принимают обращения, направленные на электронную почту, и предложат отправить обращение через сайт Госуслуг. Тем не менее сайт «РосЖКХ» продолжает функционировать: с его помощью можно в несколько кликов сформировать мотивированное заявление, в котором будут выдержки из законодательства, касающиеся указанной проблемы, — это по идее не позволит чиновникам ответить отпиской. Такое заявление нужно сохранить в формате PDF и отправить по почте или через другие сервисы.

Благодарим за помощь в подготовке материала создателя инстаграм-аккаунта «Старый фонд» Максима Косьмина