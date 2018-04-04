ГородКак петербуржцы восстанавливают исторические парадные в своих домах
Три вдохновляющие истории и инструкция к действию
Полгода назад The Village рассказывал историю петербуржца Кирилла Юданова, который за собственный счет отремонтировал парадную бывшего доходного дома на Лиговском проспекте. Похожих примеров — когда обычные жильцы и ТСЖ восстанавливают как парадные целиком, так и отдельные элементы (от входных дверей до витражей) — становится все больше, и можно говорить о тренде. Мы нашли три красивые истории в Центральном и Петроградском районах города, а также составили инструкцию для тех, кто хочет отремонтировать парадную не выходя из дома.
Текст
Юлия Галкина
Текст
Саша Иорданов
Фотографии
Улица Жуковского, 28
Пару недель назад в парадной на Жуковского, 28, — бывшем доходном доме 1834 года постройки — закончилась реставрация, длившаяся с октября. Восстановить парадную, максимально вернув ей дореволюционный облик, взялось ТСЖ дома на собственные средства, всего получилось около 1,5 миллиона рублей. «С такой парадной стоимость каждой квартиры увеличилась как минимум на 100 тысяч рублей», — говорит управляющий ТСЖ Артем Янусов.
До начала ремонта в парадной заменили всю электрику, заштробив стены и переупаковав сети (раньше, как и во многих старых домах, провода опасно свисали гроздьями). Ремонт согласовывали с жильцами, были небольшие трудности: например, не сразу пришли к единому мнению по поводу цвета стен. После нескольких пробных выкрасов остановились на изначально предложенном реставраторами варианте. Восстановленной лепнине вернули исходные цвета.
Артем Янусов
управляющий ТСЖ «Жуковского, 28»
В доме — три парадные и пять черных выходов. Эта парадная [с выходом на улицу Жуковского] была последняя без ремонта: мы решили, что ее надо сделать очень хорошо. Здесь работали профессиональные художники-реставраторы. Они вскрыли и расчистили закрашенные элементы, многие восстановили, отлив из гипса по историческим формам (часть элементов была полностью снесена). Реставраторы очень серьезно отнеслись к работе. Был случай: один рабочий прислонил лестницу к лепнине — в итоге выслушал много интересного в свой адрес.
Здесь с советского периода осталось пять слоев масляной краски — месяц ушел просто на ее смывку. На втором и третьем этажах были утрачены балясины (их когда-то выломали): мы отлили новые из чугуна — такие же, как сохранившиеся исторические. Некоторые ступени были полуразрушены, их тоже восстанавливали. На пятом этаже из-за протечек, которые были до ремонта кровли, появился грибок, штукатурка отваливалась кусками: расчистили, обработали дорогими составами, краску тоже использовали дорогую.
Жильцы тут совершенно разные: и богатые, и бедные. Две коммуналки. Есть старожилы. Сейчас люди заново открывают для себя парадную — одна жительница сказала: «Обалдеть, я 20 лет тут жила и не знала, что у нас такая красота».
Светодиодную подсветку и новую входную дверь профинансировали соседи — галерея современного искусства Anna Nova. Дверь — современная: как поясняет Артем, оригинальную утратили еще в девяностых. Сейчас ТСЖ решает, как быть с сохранившимися мозаичными полами — от времени они заметно истерлись: реставраторы считают, что их можно восстановить, это «вопрос финансов».
Улица Блохина, 3/1
Путешественник-режиссер Слава Краско около трех лет назад приобрел квартиру на Петроградской стороне — в бывшем доходном доме Тимофеева, здании в стиле модерн с угловой башней 1905 года постройки. К тому моменту силами ТСЖ отремонтировали парадную: «До ремонта это был один из самых страшных примеров питерских домов: когда штукатурка обваливалась кусками, грязно, стены закрашены пятнами», — говорит Слава.
Новому жильцу нравилось все: близость к центру города, тишина, зеленая зона рядом, интересная архитектура. Не устраивало одно: дверь в парадную — «ужасная, металлическая, красного цвета», такие массово ставили в постперестроечном Петербурге.
Слава Краско
житель
Мне не оставалось ничего другого, кроме как устранить это досадное недоразумение и сделать нормальную дверь. Я люблю классический петербургский стиль: в своей квартире восстанавливал деревянные рамы, лепнину, делал копию старых паркетных полов. По такому же пути пошел и при восстановлении парадной двери. За основу мы брали уцелевшие фрагменты исторических дверей из других парадных этого же дома. Где-то сохранилась внутренняя дверь, где-то — верхняя фрамуга, где-то — кусочек витража: из всего этого, как из мозаики, мы собрали общую картину и сделали реплику исторической двери. Установили ее летом 2017 года.
Это была главным образом моя личная инициатива. До определенного момента я не получал какого-то позитивного отклика даже от соседей. Одна старушка, проходя мимо парадной двери, посмотрела на нее, на витражи и сказала: «Ну хотя бы так». Не отдавая себе отчет, что благодаря установке этой двери каждая квартира в парадной теперь стоит дороже. Но недавно ко мне подошла еще одна очень милая старушка и разразилась длинным монологом о том, насколько ей нравится эта дверь, как она благодарна и какое это правильное дело. И ее оценка окупила отсутствие положительных отзывов от других жильцов.
В основном в парадной живут старожилы, часть квартир — коммунальные. Установку новой двери нужно было согласовать с другими собственниками, с этим помогло ТСЖ. Дом не является объектом культурного наследия, поэтому согласования с Комитетом по охране памятников не потребовалось. Скорее, говорит Слава, ориентировались на пожарные нормы: исторически входная группа открывалась внутрь, но из-за формальностей пришлось установить дверь, открывающуюся наружу.
И ремонтом квартиры, и воссозданием парадной двери из сосны, покрытой дубовым шпоном, занимался Виктор Иванович Парунов: «Строитель-фанат, который делает ремонты в исторических интерьерах, восстанавливает исторические элементы», — так характеризует его Слава Краско. Общая стоимость — с учетом витражей и установки — меньше полумиллиона рублей: Слава говорит, что это не так дорого; рыночная цена, если бы за работу взялась компания, а не частный мастер, доходит до миллиона рублей.
Улица Добролюбова, 19
Парадная до ремонта: 1, 2, 3, 4, 5
Неподалеку от здания на Блохина находится неоклассический дом акционерного общества «Строитель» 1915 года постройки. Здесь снимали отдельные сцены балабановского «Брата»: по этим кадрам можно составить впечатление, как в 90-е выглядела парадная, которую вскоре начали восстанавливать сами жильцы.
В конце 2000-х, устав бороться с жилкомсервисом, они создали ТСЖ. Последней каплей стали две недели без воды: тогда обледенели затопленные подвалы. Результаты самоорганизации впечатляют: «В подвалы теперь можно ходить без гидрокостюмов, а в тапочках, после того, как мы вывезли оттуда 21 контейнер фекалий», — говорит председатель ТСЖ Наталия Николаева.
До недавнего времени половина жильцов была из коммунальных квартир, сейчас в доме осталось восемь коммуналок. На ремонт парадной мобилизовались и обеспеченные, и не очень.
Наталия Николаева
председатель ТСЖ «Добролюбова, 10»
Парадная, пардон, подъезд номер один, в начале 90-х был прекрасно ужасен. Стены были отбиты до кирпича, окна с остатками витражей — просто заколочены досками, мраморная лестница вся разбита после того, как ЖКХ-управленцы скатывали по ней чугунные батареи. Камин разобрали в конце 80-х все те же «хозяйственники». Недавно мы через соцсети нашли в Израиле соседку из квартиры номер четыре, которая бережно хранит на бумажке номер грузовика, увозившего в неизвестном направлении камин и черепаховые светильники начала века. Едкий запах публичного туалета вонзался в нос при входе в парадную с колоннами, за которыми было принято справлять и малую, и большую нужду. Все вышеописанное не остановило горстку новых собственников, которые были очарованы атмосферой дома, от расселения первых коммуналок.
К середине 90-х ремонты в расселенных коммуналках были закончены — и мы вынужденно вышли за пороги своих квартир. Просили жилкомсервис ликвидировать хотя бы дыры на мраморных ступенях, чтобы элементарно не сломать ноги, — в ответ нам предлагали замазать все цементом. Пришлось самим искать мрамор, чтобы восстановить ступени и остатки разваленных мраморных стен. Подобрать мрамор было сложнее всего, так как новый каррарский не подходил по цвету: на стены нашли наиболее приближенный турецкий, а лестницы залатали уральским.
Далее жители последнего этажа скинулись и провели у себя ремонт. Всем остальным этажам так понравился результат, что движение по ремонту эволюционно дошло до первого. Жилкомсервис тогда не возражал, КГИОПа еще не было на горизонте — наш дом признали объектом культурного наследия лишь в 2011 году, когда львиная доля работ в мраморной парадной была закончена. К тому моменту мы восстановили 42 витража, камин, вернули на каждый этаж зеркала, подобрали максимально приближенные к историческим светильники. Все восстанавливали по фотографиям, любезно предоставленным нам сыном и дочерью архитектора дома Якова Германовича Гевирца.
Работы финансировались исключительно жителями, по принципу кто сколько может. Сто рублей от соседки — гранд-дамы из коммунальной квартиры — были важнее 100 тысяч от более обеспеченного соседа. На последнем этапе мы восстановили входную группу со стеклянными дверями и световыми окнами по бокам. В этом году планируем повесить хрустальную люстру, которую купил для дома новый сосед, расселивший недавно очередную коммуналку.
Сейчас, продолжает Наталия, много времени уходит на борьбу с чиновниками — «иначе мы бы уже давно построили коммунизм в отдельно взятом доме, приведя его полностью в порядок». Пока что порядок в основном внутри: лицевой фасад дома нуждается в ремонте, но когда он состоится, никто не знает.
Инструкция:
Как отремонтировать парадную не выходя из дома
У большинства петербуржцев нет возможности ремонтировать парадную за свой счет, не всем повезло с инициативными соседями, и не во всех домах есть ТСЖ, которое эффективно решает проблемы. В большинстве случаев ремонтом и содержанием дома занимается аффилированная с городом управляющая компания, которая не очень заинтересована в том, чтобы тратить лишние деньги и силы. Но не все так плохо. Многие проблемы можно решить с помощью электронных сервисов, даже не выходя из дома. The Village рассказывает о том, как это сделать.
«Наш Петербург»
Что можно сделать: Быстро решить большинство проблем в сфере ЖКХ
Недостатки сервиса: Функционал сервиса ограничен
Наиболее удобный, быстрый и действенный сервис, запущенный городскими властями и по инициативе губернатора. Для работы достаточно простой регистрации с ее подтверждением через SMS, при этом личные данные пользователей здесь никто не проверяет. Проблемы, на которые можно пожаловаться, сгруппированы по категориям: «Дом», «Двор», «Общественный транспорт» и так далее. На сайте действует модерация, для того, чтобы жалобу приняли, нужно строго следовать правилам: в большинстве случаев требуется подтвердить факт нарушения с помощью фотографии, кроме того, по каждой проблеме следует посылать отдельное обращение, даже если проблемы взаимосвязаны (например, протечка на лестнице и вызванные ею разводы на стене — две разные проблемы). Сервис принимает жалобы по большинству проблем, но не по всем: с его помощью нельзя отремонтировать ограждения газонов или потребовать убрать кондиционер с фасада нежилого здания. Кроме того, иногда чиновники могут отвечать отписками, обещая устранить указанную проблему в течение нескольких лет. В этом случае стоит посылать жалобы с помощью сайта Госуслуг и жаловаться в прокуратуру.
ГИС ЖКХ
Что можно сделать: Отправить заявления и жалобы в профильные ведомства
Недостатки сервиса: Для работы с сервисом нужно зарегистрироваться на сайте госуслуг и подтвердить личность
Подраздел сайта Госуслуг, посвященный проблемам в сфере ЖКХ. С его помощью можно отправить жалобу (в том числе коллективную) в любую профильную организацию. Для этого, правда, нужно пройти регистрацию, а также подтвердить свою личность на почте, в банке или в МФЦ. Преимущество сервиса заключается в том, что описать проблему можно в свободной форме, также в одном обращении можно указать неограниченное количество претензий к управляющей компании или работе ТСЖ.
Электронная приемная губернатора
Что можно сделать: Написать обращение губернатору, а также заявления в профильные организации
Недостатки сервиса: Сложная система регистрации, ограниченность функционала
На сайте администрации города есть электронная приемная. С ее помощью жалобы можно направить в любое профильное ведомство, а также написать обращение губернатору. Обратите внимание, что, если вы не зарегистрированы на сайте Госуслуг или не прошли авторизацию, вам могут отказать в проведении выездной проверки. В любом случае самый ценный функционал сервиса — собственно возможность обращения к губернатору. Ясно, что с протечками или отсутствием ремонта в парадной сотрудники приемной разбираться не станут, но ваше обращение отправят в соответствующую службу, что по идее должно ускорить решение проблемы.
Интернет-приемная прокуратуры
Что можно сделать: Дополнительно отправить жалобу в прокуратуру
Недостатки сервиса: Прокуратура присылает ответ заказным письмом — за ним придется прийти на почту
Обращение в прокуратуру — дополнительный (и действенный) способ привлечь внимание к проблеме. Даже если ваша жалоба не станет поводом к возбуждению административного дела, прокуратура направит запрос в профильную организацию. Единственный минус: ответ из прокуратуры приходит заказным письмом, и за ним придется сходить на почту. Зато, получив письмо, вы узнаете, что в петербургской прокуратуре следят за стилем — свою корреспонденцию сотрудники ведомства отправляют в брендированных крафтовых конвертах.
«РосЖКХ»
Что можно сделать: Составить мотивированную жалобу
Недостатки сервиса: Городские власти не принимают жалобы, отправленные с помощью сервиса
Первый электронный сервис, помогающий бороться с проблемами в сфере ЖКХ, в 2012 году запустил Алексей Навальный. Платформу, позволяющую пожаловаться почти на любые бытовые проблемы, чиновники сразу приняли в штыки, но тем не менее довольно продолжительное время жалобы, поданные через «РосЖКХ», принимали в работу. Сейчас в Петербурге сервис не работает: если отправить с его помощью жалобу, то по электронной почте придет ответ, в котором чиновники сообщают, что с сентября 2015 года не принимают обращения, направленные на электронную почту, и предложат отправить обращение через сайт Госуслуг. Тем не менее сайт «РосЖКХ» продолжает функционировать: с его помощью можно в несколько кликов сформировать мотивированное заявление, в котором будут выдержки из законодательства, касающиеся указанной проблемы, — это по идее не позволит чиновникам ответить отпиской. Такое заявление нужно сохранить в формате PDF и отправить по почте или через другие сервисы.
Благодарим за помощь в подготовке материала создателя инстаграм-аккаунта «Старый фонд» Максима Косьмина
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