На этой неделе в интернете обсуждали полицейскую проверку во время концерта «Пасош» в саратовском клубе. Посетители жаловались на задержания без оснований, кого-то «записали в журнал, отказавшись назвать причину». В конце лета СМИ облетели новости о внезапном рейде с задержаниями в московском клубе «Конструктор». В июле стало известно о ситуации, когда по требованию полиции мужчине пришлось полностью раздеться для досмотра прямо в метро. The Village решил узнать у адвоката и полицейского, как должна проходить процедура осмотра, почему любого могут без видимых причин остановить для проверки и что делать, если полицейский превысил свои полномочия.

Александр Васанов

адвокат национальной юридической фирмы «Инфралекс»

Для того чтобы просто проверить документы человека на улице, у полицейского должны быть основания: соответствие какой-то ориентировке, совершение административного правонарушения на глазах у полицейского либо сообщение третьего лица о том, что этот человек якобы совершил правонарушение. На практике же такие проверки часто проводятся без каких-либо оснований. Да, можно сказать, что это незаконно, но все отдается на откуп субъективному восприятию сотрудника, который всегда может сослаться на ориентировки: якобы человек показался похожим на подозреваемого в преступлении, даже если это совсем не так.

Если гражданин намерен отстаивать свои права, то, безусловно, он может требовать от сотрудника полиции соблюдения законной процедуры. Досмотр проводится, во-первых, лицом того же пола, что и досматриваемый, во-вторых, с участием двух понятых того же пола, в-третьих, о произведенном досмотре должен составляться административный протокол. Если сотрудник полиции не соблюдает какое-то из этих правил, можно на месте брать телефон, звонить в «112» и сообщать о противоправных действиях. По телефону нужно назвать фамилию, имя, отчество и номер нагрудного жетона полицейского.

Но тут есть другой момент: требование соблюдения законной процедуры может закончиться значительными потерями времени. Ссылаясь на какие-то ориентировки, полицейские могут проводить человека в полицию и продержать там три часа. Конечно, человек может потом обращаться в вышестоящие органы с жалобами, но все равно время и нервы будут потеряны. Не исключены и случаи провокации со стороны сотрудников полиции, когда подбрасывают какие-то вещества или предметы.

На незаконные действия должностных лиц можно жаловаться в территориальный отдел полиции. Достаточно прийти в дежурную часть и написать заявление с просьбой найти такого-то сотрудника, затем можно написать жалобу в прокуратуру. Если впоследствии будет установлено, что факт нарушения прав задержанного был, то на полицейского могут завести уголовное дело либо применить дисциплинарное взыскание.

Когда всех заметают в клубе, «общая проверка» — это недостаточное основание, чтобы вас задержали. Нужно основание, что конкретное лицо причастно к совершению правонарушения. Поэтому, если сотрудник говорит: «Пройдите в отделение», — нужно поинтересоваться, зачем. В теории можно отказаться, но, как показывает практика, лучше не противодействовать: сотрудники полиции могут применить физическую силу, и потом будет крайне сложно доказать, что это было незаконно. Полицейский имеет право применять физическую силу, если имеется угроза причинения вреда гражданам.

Если человека задержали во время рейда в клубе и забрали для прохождения медицинского освидетельствования, то по закону он имеет право отказаться. За отказ может быть назначен штраф от 4 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Точно такое же наказание и за потребление наркотических средств и психотропных веществ. То есть статья за административное правонарушение будет висеть в обоих случаях. Но если будет подтвержден факт употребления, то эта информация может попасть в служебные базы ФСБ, а это может негативно отразиться на дальнейшем трудоустройстве, например. Поэтому, наверное, лучше заплатить штраф, отказавшись от освидетельствования.

Адвоката можно требовать в любой момент, как только полицейский обратился к лицу с вопросом или требованием. Представитель правоохранительных органов обязан дать возможность вызвать адвоката

Адвоката можно требовать в любой момент, как только полицейский обратился к лицу с вопросом или требованием. Представитель правоохранительных органов обязан дать возможность вызвать адвоката. Поэтому нужно всегда иметь какой-то контакт, чтобы в неожиданной ситуации позвонить и проконсультироваться.

Если вы понимаете, что вы в слабой позиции, лучше отказываться от любых разговоров. Правда, если мы говорим об административном производстве, не об уголовном, у сотрудника полиции отсутствует обязанность ожидать адвоката. Поэтому, если вы отказываетесь сдать анализы без адвоката, ваши действия будут расценены как отказ от прохождения освидетельствования, а это административное наказание. Если речь не о наркотиках, а о какой-то ситуации, где человека требуют дать объяснения, то он может совершенно спокойно не отвечать, и полицейским ничего не останется, кроме как ожидать. За отказ говорить они не могут сделать ничего. Общий срок административного задержания не должен превышать трех часов.

Геннадий

сотрудник правоохранительных органов

Порядок личного досмотра регулирует Кодекс об административных правонарушениях: статья 27.1 — там перечисляются все правила; статья 27.7 — «личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице». Также «Закон о полиции» — статья 13 и статья 14.

Первое основание для осмотра — если сотруднику показалось, что человек подходит под ориентировки. Каждое утро на совещаниях до полиции доводят оперативную информацию о совершенных преступлениях за сутки или за неделю. Если сотрудник видит человека, который подходит по приметам, он может попросить документы, удостоверяющие личность. У гражданина чаще всего их с собой нет, тогда его должны проводить в ближайшее отделение. Перед посадкой в полицейскую машину в целях личной безопасности сотрудник должен сверху прощупать человека на случай наличия оружия, ножей — всего, чем можно причинить вред. Это называется визуальный осмотр гражданина.

Также полицейский может подойти, если его смущает внешнее состояние человека: психофизические признаки говорят, что у гражданина могут быть запрещенные предметы или вещества. Тогда сотрудник постовой службы вызывает следственно-оперативную группу территориального отделения, и оперуполномоченный обязан провести личный досмотр гражданина. Досмотр по правилам проходит в присутствии двух понятых — обязательно того же пола, что и досматриваемый. Перед этим досматриваемому лицу должны разъяснить его права и обязанности, в частности статью 51 Конституции.

Если у вас при себе ничего нет, а вы принимали наркотики, вы вправе также отказаться от медицинского осмотра

Если есть подозрение, что что-то спрятано в интимных местах, то человека ведут в досмотровую комнату. Вообще, лучше досматривать прямо на месте, но на практике чаще отправляют в отдел для полного досмотра. Это не есть хорошо: потом у прокурора возникают подозрения, что могли подкинуть наркотик, начинаются вопросы, почему на месте не изъяли, зачем в отдел доставляли.

Если во время личного досмотра у вас найдут наркотики, будет возбуждено уголовное дело либо административное дело (зависит от веса найденного вещества). А также материалы направят в подразделение психоневрологического диспансера, чтобы вас поставили на учет. Если у вас при себе ничего нет, а вы принимали наркотики, вы вправе также отказаться от медицинского осмотра, и ничего вам не будет.

По закону задерживать для выяснения личности могут не свыше трех часов. Но допустим, что человека задержали, изъяли наркотики, доставили в отдел и посадили в клетку. Изъятый наркотик направляется на исследование, которое обычно делается долго. Следовательно, в течение трех часов невозможно принять процессуальное решение — не знаем, что возбуждать, по какой части. Поэтому, бывает, человек сидит больше трех часов — формально, конечно, нарушение, но если он посидит пять часов и против него возбудят уголовное дело по статье за хранение наркотиков, я думаю, вряд ли его выпустят и усмотрят в этом нарушение закона. В противном случае в отношении того, кто выпустил преступника в течение трех часов, можно будет возбуждать дело о халатности или превышении должностных полномочий.

Жаловаться на полицию за превышение полномочий можно в прокуратуру. В отношении органов внутренних дел подается иск. В судебном порядке вы можете требовать возместить сумму ущерба или выплату за утерю какой-то выгоды из-за задержания.

Обложка: Роман Яровицын/Коммерсантъ