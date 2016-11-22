Про пикет

Акция была спонтанной. Она стала, возможно, эмоциональной реакцией на события в московском парке «Торфянка». Само по себе отношение к появлению закона об оскорблении чувств верующих сформировалось сразу. Но одно дело — наши бесконечные обсуждения в социальных сетях и какие-то кухонные разговоры о том, что это неправильно, так не должно быть. Другое — явно возникшая внутренняя потребность высказать мнение вслух и по возможности публично.

Я знал о том, что в Санкт-Петербурге существует некоторое количество людей, разделяющих мое мнение и в моем представлении являющихся христианами. Предложил принять участие в акции самым разным людям из самых разных религиозных организаций (не только из РПЦ). Кто смог присоединиться, сделал это. К сожалению, это был будний день, все произошло достаточно спонтанно. Поначалу подтверждало участие большее количество людей, в итоге смогли прийти меньше. Категорически не отказался никто. Один заболел, другого не отпустили с работы — чисто практические нюансы. Но это не был пикет одной церковной юрисдикции (имеется в виду Апостольская православная церковь. — Прим. ред.), не стоит его так понимать.

Меня очень порадовало, что большое количество людей подходили и говорили: «Мы православные, мы вас полностью поддерживаем». Я понимаю, что 99 % этих людей наверняка являются прихожанами Русской православной церкви, Московского патриархата. Тем не менее в каких-то очень важных вещах мнение наше совпадает. Поддержали нас все прохожие, кроме одного человека, который мне показался не совсем адекватным с медицинской точки зрения. Он начал кричать о том, что мы «за тех, кто танцует в храмах», и, не дожидаясь ответа, ушел. Полиция, которая переписывала наши данные, спрашивала лишь чисто технические детали: сколько будет человек, закончим ли мы в 13:00. Полицейские были необыкновенно корректны: никаких лишних вопросов, никакого неудовольствия они не высказывали.

Мы совершенно не ожидали и не планировали такого резонанса. Думали, в лучшем случае кто-то из прохожих разместит фотографии в Facebook и получит три лайка. С одной стороны, мы очень рады. С другой — это заставляет глубоко задуматься об общественных ожиданиях, о некоем общественном запросе, который до сегодняшнего момента, видимо, не исполняется.

Нельзя оскорбить бога. Наши попытки защищать бога уголовными статьями, мягко говоря, наивны. А грубо говоря, богохульственны, потому что тем самым величие бога мы умаляем: думаем, что кто-то может нанести репутационный или моральный ущерб творцу Вселенной. Как-то это не сочетается.

К историям с попытками строить в парках храмы я отношусь двояко. Я считал, считаю и, надеюсь, буду считать, что в самом факте существования храма не может быть ничего плохого. Другое дело, есть некие методы выбора площадки под застройку, нюансы проведения (или непроведения) общественных слушаний. Тут есть вопросы. Я собираюсь в ближайшие дни достаточно подробно прописать в Facebook свое мнение («дорожную карту») об алгоритме того, как верующим людям стоит поступать, если есть желание молиться богу и нет возможности выбрать самое красивое место для строительства храма.