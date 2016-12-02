Я работаю между Третьим транспортным и Садовым кольцом, так что мой тариф вырос с 40 до 60 рублей за час. А с тех пор как в Москву пришли платные парковки, пересел частично на общественный транспорт, но иногда все-таки пользовался машиной, так что мои расходы на паркинг составляли где-то 1 500 рублей в месяц. Но обстоятельства складываются по-разному, так что иногда я пользуюсь каршерингом: мне кажется, это самый доступный вариант для того, чтобы добраться с окраины в центр.

Я подхожу под целевую аудиторию, на которую направлены инициативы департамента транспорта. Вообще, я бы мог отказаться от машины полностью, так как живу и работаю рядом с метро, но от поездок в общественном транспорте устаешь гораздо больше, да и рабочие разговоры в нем вести невозможно, в отличие от автомобиля. Оставить за 10-часовой рабочий день в районе 400 рублей за парковку (столько же стоит мой бизнес-ланч) я мог себе психологически позволить. 600 рублей — уже гораздо сложнее, потому что я контролирую свои расходы. Допустим, раньше я старался не ходить в кафе на обед, если приезжал на машине. Но теперь стоимость парковки будет стоить как полтора моих бизнес-ланча — это выбивает из привычного бюджета. Также я сталкиваюсь с платной парковкой около дома в Северном Чертанове. С этим пришлось смириться, и я стараюсь оставлять машину где-нибудь во дворах.

В час пик платная парковка никак не помогает, по субъективным ощущениям, ситуация даже ухудшилась. В непиковые часы стало полегче. К счастью, мне нечасто приходится выезжать в районы Москвы, где парковка теперь стоит 200 рублей. Но совершенно очевидно, что это станет заградительным барьером, и в такие места я буду ездить либо на общественном транспорте, либо пользоваться каршерингом.

Я, безусловно, знаю все способы обхода платной парковки — съемные рамки на магнитах, замена номеров на непризнанные номера Абхазии или Приднестровья. Но я стараюсь следовать нормам закона, поэтому таких способов избегаю. Хотя, конечно, есть знакомые, которые ездят в центр принципиально без номеров. Могу только посочувствовать тем, кто вынужден парковаться на улицах за 200 рублей, потому что это явно превышает возможности среднестатистического представителя среднего класса. Плохо также придется тем, кто работает в спокойных кварталах внутри Садового кольца, где раньше парковка обходилась в 50 рублей, а теперь ввели прогрессивный тариф, и парковка стала стоить 150 рублей начиная со второго часа.