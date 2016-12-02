КомментарииМосковские автомобилисты — о повышении цен на парковку
The Village поговорил с автовладельцами о росте цен на парковку в центре до 200 рублей за час
2 декабря на 732 улицах Москвы подорожала парковка. На 133 улицах внутри Бульварного кольца (к примеру, на Неглинной, Малой Бронной и Петровке) цена за место повысилась с 80 до 200 рублей в час. Еще на 33 улицах внутри Бульварного ввели прогрессивную шкалу оплаты паркинга с 08:00 до 20:00 — за первые полчаса теперь берут 50 рублей, а в остальное время 150 рублей. С 20:00 до 08:00 парковка на этих улицах будет стоить 80 рублей.
Изменения также затронули территорию внутри Садового кольца. С 08:00 до 20:00 первый час теперь стоит 60 рублей, затем — 100 рублей, а с 20:00 до 08:00 — фиксированные 60 рублей в час. Также подорожала парковка на 356 улицах внутри Третьего транспортного кольца — с 40 до 60 рублей в час.
The Village спросил у московских водителей, собираются ли они отказываться от машин после роста цен, как абхазские номера помогают экономить на парковке и сколько ежемесячно приходится отдавать в городскую казну, работая внутри Садового кольца.
Лада Николаева
студентка
Мой университет находится в Хитровском переулке, так что несколько раз в неделю я езжу до него на машине. В этом случае я стараюсь парковаться на Воронцовом Поле, потому что там полно свободных мест и парковка стоит 60 рублей в час, а не 200. Так выходит, потому что Воронцово Поле относится к Садовому кольцу, а Хитровский переулок — к центру, но на деле они находятся практически через дорогу.
Что касается повышения платы паркинга до 200 рублей, как я понимаю, его ввели в самых загруженных местах. Я стараюсь в принципе в таких местах не парковаться, потому что там за любые деньги очень сложно найти место. Гораздо легче либо ехать на метро, либо парковаться в переулках — там, скорее всего, и мест больше, и тарифы ниже.
Митя Алешковский
руководитель проекта «Нужна помощь»
Я с большой радостью каждый день многократно паркуюсь в центре и всегда официально плачу. Офис, в котором я работаю, находится на Петровке, а в соседнем здании находится Генеральная прокуратура, сотрудники которой оборудовали себе нелегальную парковку с помощью цепочек и конусов. Недавно я приехал со специальной железной хренью, которой перекусил эти цепочки, снял их, таким образом освободив для всех общественную парковку.
Несмотря на повышение цен, я буду парковаться, как раньше, за 200 рублей за час либо находить дворы. Платная парковка — это офигительно. Я рад, что люди теперь понимают, что должны платить не только за машину или бензин, но и думать, где они будут ставить свою машину, даже в своем дворе. Я очень не люблю выходить из дома и, вместо того чтобы отдохнуть и пообщаться с друзьями, вынужден пробираться через тонны припаркованных автомобилей. Если ты можешь позволить себе автомобиль, значит, можешь и оплатить парковку. Повышение цен на парковку — это очевидная запретительная мера, которая пойдет на пользу горожанам и городу.
Артемий Пушкарёв
советник главы Таганского округа
Я работаю между Третьим транспортным и Садовым кольцом, так что мой тариф вырос с 40 до 60 рублей за час. А с тех пор как в Москву пришли платные парковки, пересел частично на общественный транспорт, но иногда все-таки пользовался машиной, так что мои расходы на паркинг составляли где-то 1 500 рублей в месяц. Но обстоятельства складываются по-разному, так что иногда я пользуюсь каршерингом: мне кажется, это самый доступный вариант для того, чтобы добраться с окраины в центр.
Я подхожу под целевую аудиторию, на которую направлены инициативы департамента транспорта. Вообще, я бы мог отказаться от машины полностью, так как живу и работаю рядом с метро, но от поездок в общественном транспорте устаешь гораздо больше, да и рабочие разговоры в нем вести невозможно, в отличие от автомобиля. Оставить за 10-часовой рабочий день в районе 400 рублей за парковку (столько же стоит мой бизнес-ланч) я мог себе психологически позволить. 600 рублей — уже гораздо сложнее, потому что я контролирую свои расходы. Допустим, раньше я старался не ходить в кафе на обед, если приезжал на машине. Но теперь стоимость парковки будет стоить как полтора моих бизнес-ланча — это выбивает из привычного бюджета. Также я сталкиваюсь с платной парковкой около дома в Северном Чертанове. С этим пришлось смириться, и я стараюсь оставлять машину где-нибудь во дворах.
В час пик платная парковка никак не помогает, по субъективным ощущениям, ситуация даже ухудшилась. В непиковые часы стало полегче. К счастью, мне нечасто приходится выезжать в районы Москвы, где парковка теперь стоит 200 рублей. Но совершенно очевидно, что это станет заградительным барьером, и в такие места я буду ездить либо на общественном транспорте, либо пользоваться каршерингом.
Я, безусловно, знаю все способы обхода платной парковки — съемные рамки на магнитах, замена номеров на непризнанные номера Абхазии или Приднестровья. Но я стараюсь следовать нормам закона, поэтому таких способов избегаю. Хотя, конечно, есть знакомые, которые ездят в центр принципиально без номеров. Могу только посочувствовать тем, кто вынужден парковаться на улицах за 200 рублей, потому что это явно превышает возможности среднестатистического представителя среднего класса. Плохо также придется тем, кто работает в спокойных кварталах внутри Садового кольца, где раньше парковка обходилась в 50 рублей, а теперь ввели прогрессивный тариф, и парковка стала стоить 150 рублей начиная со второго часа.
Сергей Попов
IT-разработчик
Мне часто приходится ездить на Тверскую в DI Telegraph. Понятно, что эту улицу перекопали и что парковаться негде, но есть маленькие улочки рядом, парковка на которых теперь обойдется в 200 рублей в час. На Тверскую я езжу работать, так что паркую машину минимум на пять часов. С новыми ценами это обойдется в тысячу рублей, и выходит, что дешевле доехать на такси. Единственное место, где есть приличный паркинг в этом районе, — рядом с отелем «Националь», но там еще дороже.
Если раньше было еще более-менее терпимо, то сейчас цены совсем никуда не годятся. Приведу простой пример: в DI Telegraph я преподаю кодинг и за одно занятие получаю 2 тысячи рублей, теперь половина из них будет уходить на оплату парковки. Еще я часто езжу в район Красной Пресни в магазины вроде «М.Видео» и «Биллы» за продуктами и техникой — в этом районе цена парковки тоже стала стоить 200 рублей. Получается, дешевле съездить в «Ашан» на Рублевском шоссе.
Платная парковка имеет свои плюсы. Я сам из Санкт-Петербурга, где все бесплатно и ситуация с паркингом гораздо хуже. Хотя в Москве в центре тоже места особо не найти, но после роста цен, я думаю, все станет проще. Но есть большая разница, если ты едешь погулять и платишь за час парковки 200 рублей — это нормально, но если ты приехал работать в центр — это, конечно, очень много. Я работаю на «Трехгорной мануфактуре», которая находится достаточно близко к «Москва-Сити». Со стороны улицы 1905 года парковка стоит 60 рублей, а с Краснопресненской набережной — 200 рублей. Учитывая, сколько людей работают в офисах в «Москва-Сити», это очень странное решение.
Во-первых, непонятно, куда идут эти деньги. Во-вторых, парковки никто нормально не оборудовал. Вот сейчас снег, и его часто сгребают на территорию парковочных зон. Я понимаю, если бы за 200 рублей в час предоставляли обустроенное крытое и безопасное место с камерами, чтобы машину не угнали. Но ничего такого и в помине нет.
Понятно, что практика платных парковок в центре есть везде, в том же Лондоне. Но там это работает иначе: ты платишь за въезд в центр города достаточно маленькие деньги (если переводить на нашу валюту — 40 рублей). А у нас теперь, видимо, будут одни такси в центре города.
Елизавета
студентка
Я паркуюсь в центре в пределах Бульварного кольца, потому что учусь на Китай-городе. Иногда удается бесплатно встать в каком-нибудь дворе, но зато далеко от университета. Платить даже 80 рублей, когда проводишь полдня в корпусе, было неприятно. А 200 рублей — это, конечно, вообще шок. Вот сегодня обедала в центре и поставила на платную парковку машину — ощущение, будто заплатила за ланч на 200 рублей больше!
Мне все говорят оставлять машину дома и ездить своим ходом. Но мне не так важно, насколько загружен центр и сколько мне придется искать парковочное место, потому что ездить своим ходом из Подмосковья каждое утро на маршрутке, потом на электричке и только затем на метро — совершенно невозможно.
Обложка: Антон Белицкий/Коммерсантъ
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