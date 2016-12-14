Наконец стали известны новые подробности реконструкции кинотеатра «Художественный» — закрытый на ремонт еще в 2014 году, он должен был открыться спустя два года, в 2016-м, однако работы так и не были завершены.

Тогда, два года назад, сообщалось, что проект реконструкции одного из старейших кинотеатров Москвы разработало влиятельное российское дизайн-бюро Wowhaus. Проект этот предполагал восстановление исторического фасада здания и перестройку чердачного пространства, которое должно стать выставочным залом. Кроме того, планировалось, что пять кинозалов превратятся в три, в большом зале восстановят оркестровую яму, в подвале построят гримерки, туалеты и душевые комнаты для артистов, а кинозалы оснастят новой техникой с возможностью показа фильмов, снятых в 3D и на 35-миллиметровую пленку.

Однако позже глава столичного департамента культуры Александр Кибовский признал, что работы по реставрации «Художественного» затормозились. Причина — в том, что подрядчик, компания «СианСтрой», «не выполнил взятые на себя обязательства». При этом чиновник пообещал, что реставрацию кинотеатра не остановят и доведут до конца.

Во вторник, 13 декабря, внезапно было объявлено, что теперь вместо компании «СианСтрой» проектом займется акционерное общество «Пионер», принадлежащее инвестиционному фонду бизнесмена Александра Мамута A&NN Investments Ltd. Ранее это АО реконструировало кинотеатр «Пионер».

The Village сходил на специально созванную пресс-конференцию, посвященную реконструкции «Художественного», и записал, что на ней говорили глава московского департамента культуры Александр Кибовский и предприниматель Александр Мамут, ответственный за работы в кинотеатре.

Александр Мамут бизнесмен Семь лет назад мы взяли в долгосрочную аренду кинотеатр «Пионер» — долго его реставрировали и оборудовали. А сейчас собираемся применить этот опыт к более масштабному проекту. Мы обратились в мэрию Москвы с просьбой передать нам в аренду кинотеатр «Художественный», чтобы мы его реконструировали за собственные деньги.

В послевоенное время фасад кинотеатра лишили характерных барельефов, а во внутреннем убранстве — уникальных люстр. Фактически интереснейшая работа архитектора Федора Шехтеля на грани эклектики и модерна превратилась в сельский дом культуры. Компания «Пионер» вложит в реконструкцию кинотеатра больше одного миллиарда рублей. Столь внушительная сумма потребуется, потому что внутри «Художественного» сейчас буквально руины. Реконструкция займет примерно 18 месяцев — может быть, больше. Пока мы не выбрали архитектурное бюро, которое займется этим проектом. Достойного кандидата выберем на конкурсе. Во время реконструкции мы будем платить рыночную ставку аренды — примерно 3 миллиона рублей в месяц. А когда работы завершатся, начнет действовать льготная система аренды «1 рубль за 1 квадратный метр». Рассчитываем, что «Художественный» окупится примерно за 20 лет. В «Художественном» будет три зала — один большой и два маленьких. В одном из них, вероятно, будут показывать недублированные фильмы. Да и вообще новый кинотеатр по концепции и содержанию будет близок «Пионеру».