Что касается отсутствия тех или иных людей на собрании, то, например, обязанности декана театроведческого факультета с первого дня болезни Натальи Пивоваровой исполняет предыдущий декан, а ныне проректор по учебной работе Елена Кочетова, которая была на ученом совете и проголосовала за. Да, не было Барташевича, но это случайность, не было Смелянского — и это случайность. Борис Николаевич Любимов, с которым я еще раньше обсуждал вопрос объединения, приехал только к концу заседания — это тоже случайность. Я решил, что вопрос настолько дежурный и формальный, что его вполне можно обсудить и в таком составе. Однако произошел перебор случайностей, и в этой ситуации, наверное, мне нужно было отложить обсуждение до следующего раза. Я этого не сделал, и это моя ошибка.

Я всегда открыт для разговора со студентами и никогда им в этом не отказываю. Как только мне позвонили с театроведческого факультета и сказали, что хотят встретиться, я сразу же с ними встретился. Наш первый разговор длился 40 минут, и все это время в приемной меня ждал ректор Северо-Осетинского государственного университета, с которым мы должны были подписывать договор. Второй разговор со студентами получился коротким, потому что он произошел между двумя другими встречами.

Когда в ГИТИС вызвали полицию из-за акции протеста студентов, меня в университете не было. Как только я узнал об этом, тут же позвонил проректору по воспитательной работе и сказал ему срочно отменить вызов. Проректор позвонил в полицию, сообщил о ложном вызове, но там ответили, что все равно приедут и посмотрят. Когда они приехали, перформанс студентов был уже закончен, и полиция мирно покинула территорию вуза.

Студенты — эмоциональные люди. Я сам был студентом, тоже активно протестовал и получал от этого искреннее удовольствие. Но студенты, которые 23 декабря устроили акцию протеста, даже не понимают, сколько миллионов рублей они отняли у ГИТИСа. Эта история нанесла вузу чудовищный репутационный ущерб. Например, в конце года у меня была назначена встреча с одним из богатейших людей России. Он должен был приехать в ГИТИС, у меня был согласован сценарий его приезда, разработан персональный маршрут, я специально на личные деньги заказал ему подарок. Однако из-за этой ситуации он отложил приезд.

23 декабря я получил письмо от трех членов ученого совета — Барташевича, Трубочкина и Каменьковича — с просьбой обсудить объединение факультетов еще раз. В ученом совете присутствуют только уважаемые люди, которые являются для меня большими авторитетами, поэтому, если они меня о чем-то просят, я долго не думаю. Следующий ученый совет должен был состояться в марте, но я решил провести его раньше — в январе.

Вечером того же дня я пошел к студентам и рассказал о принятом решении. Мне показалось, что они успокоились. Я был рад, что мы смогли найти взаимопонимание. Все пошли друг другу навстречу.

Я не знаю, какое решение примет новый ученый совет, но у меня готовы два варианта развития для театроведческого факультета: и в случае объединения, и если оно не произойдет. Кстати, я не уверен, что объединение факультетов должно быть навсегда. Это может быть временной мерой, а в долгосрочной перспективе возможно и разъединение обратно.