С 2017 года часть нишевых автомобилей ушла с рынка, в основном это дорогие машины выходного дня: купе, кабриолеты, спортивные автомобили, у Audi поредела модельная линейка, BMW многие спецверсии не предлагает в России — стоимость сертификации высока, и это сложно объяснить покупателю.

Сейчас наиболее массовые автомобили, оснащенные тревожной кнопкой, — это новинки АвтоВАЗа XRay и Vesta, больше половины машин с ГЛОНАСС приходится на них. Ford оснастил им все свои модели, корейцы оснащают с обновлением: новый Hyundai Solaris и внедорожники KIA будут с новой системой. И это может быть оправданием повышения цен: рубль девальвировался, и постепенно автопроизводители пытаются увеличивать цену.

Чтобы ввозить редкие автомобили, рассматривается возможность прописывать тревожную кнопку как опцию, но для этого такая опция должна быть предусмотрена в документации машины.

Есть еще процедура временного ввоза: она позволяет не сертифицировать машины. Эксклюзивные автомобили вроде Bugatti, которые стоят миллионы евро, оформляются по процедуре временного ввоза: хозяин оформляет автомобиль в Европе, где у него есть недвижимость, и ввозит на сезон.