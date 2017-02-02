КомментарииКак введение обязательной кнопки ГЛОНАСС изменит авторынок
Какие модели не будут продаваться в России и на сколько вырастут цены
С 1 января система
Как это повлияло на авторынок
Михаил Пронин
директор по развитию Woom.ru, ранее — замдиректора автодилера «Шеви Плюс»
Большинство импортеров автомобилей успели пройти сертификацию — за исключением самых свежих моделей. По большей части затраты несут импортеры, а не дилеры. И основные расходы — даже не установка
Больше всего от этого пострадают имиджевые мелкосерийные автомобили, которых в год производится несколько штук.
Николай Степанов
региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
С 2017 года часть нишевых автомобилей ушла с рынка, в основном это дорогие машины выходного дня: купе, кабриолеты, спортивные автомобили, у Audi поредела модельная линейка, BMW многие спецверсии не предлагает в России — стоимость сертификации высока, и это сложно объяснить покупателю.
Сейчас наиболее массовые автомобили, оснащенные тревожной кнопкой, — это новинки АвтоВАЗа XRay и Vesta, больше половины машин с ГЛОНАСС приходится на них. Ford оснастил им все свои модели, корейцы оснащают с обновлением: новый Hyundai Solaris и внедорожники KIA будут с новой системой. И это может быть оправданием повышения цен: рубль девальвировался, и постепенно автопроизводители пытаются увеличивать цену.
Чтобы ввозить редкие автомобили, рассматривается возможность прописывать тревожную кнопку как опцию, но для этого такая опция должна быть предусмотрена в документации машины.
Есть еще процедура временного ввоза: она позволяет не сертифицировать машины. Эксклюзивные автомобили вроде Bugatti, которые стоят миллионы евро, оформляются по процедуре временного ввоза: хозяин оформляет автомобиль в Европе, где у него есть недвижимость, и ввозит на сезон.
Алексей Потапов
директор департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр»
Рост цен, связанный с ГЛОНАСС, по массовым брендам составит 0,5–1% от стоимости авто, в премиум-сегменте эти цифры могут быть в десятки раз выше. Отразится введение ЭРА и на ассортименте дилерских центров — ряд автопроизводителей пока не принял решение оснащать некоторые модели авто ГЛОНАСС специально для российского рынка. Соответственно, ввоз этих авто в страну приостановлен — пока временно, но прогнозы давать сейчас сложно.
Расходы производителей на внедрение системы зависят от бренда и модели авто. Стоимость установки ЭРА на одно авто составляет примерно 4 тысячи плюс расходы на испытания модели. Для массового сегмента — Hyundai, Renault, KIA, Nissan и пр. — общая цена сертификации составит 14–17,5 миллиона рублей для каждой модели, для премиум-сегмента — в три и более раз дороже.
Как это скажется на водителях
Юрий Нехайчук
официальный представитель «АльфаСтрахование»
Если автомобиль не оснащен системой
Но от
Николай Степанов
региональный директор Русского АвтоМотоКлуба (РАМК)
Главное следствие — сокращение модельной линейки. Часть купе у Audi не будут завозиться. Toyota тоже сократила модельный ряд. Mazda присутствует двумя автомобилями: Mazda 6 и Mazda x5. Tesla официально в России не присутствует, и сейчас нельзя будет поставить их на учет. По слухам, Tesla собирается выходить в Россию, поэтому вопрос, скорее всего, будет решен.
Что предпринимают автодилеры
Михаил Кормес
генеральный директор компании «Артекс» (официальный дилер Jaguar Land Rover)
У Jaguar Land Rover нет проблем с получением нового ОТТС, имели место лишь небольшие задержки на
Вполне возможно, что в связи с нововведением некоторые модели уйдут с российского рынка. Однако в ближайшее время мы не увидим глобальных изменений ситуации: многие представительства и дилеры, предвидя сложности, запаслись автомобилями на будущие периоды, заполнив стоки.
Игорь Антаров
управляющий партнер Tesla Club
Сейчас ведется работа на предмет того, чтобы проводить упрощенную установку. Есть европейская норма по весу машины, по высоте водительского кресла, и в некоторых случаях
Учитывая то, что поставки новой Tesla нужно ждать четыре месяца, новая норма не слишком скажется на покупателях. Пока идет производство на заводе и трансфер, у нас есть время для решения вопроса. В крайнем случае возможен временный ввоз. До конца года точно все решится, мы работаем над тем, чтобы это произошло раньше.
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